La coopération stratégique entre le Maroc et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) repose sur des priorités communes, a affirmé le directeur de la Banque pour le Maroc, Haytham Eissa.

"La BERD est un partenaire solide du Maroc depuis plus d'une décennie, et notre coopération est devenue une relation véritablement stratégique axée sur des priorités communes, relatives notamment au soutien à la transition verte, au développement du secteur privé et à la croissance inclusive", a indiqué M. Eissa lors d'une interview accordée à la MAP en marge de la conférence "Women in Business : Briser les barrières pour les femmes entrepreneuses - Un impact de 1 milliard d'euros", tenue mercredi à Casablanca.

"Nos opérations au Maroc ont débuté en 2012 et notre engagement a été substantiel et transformateur", a relevé le responsable, notant que la BERD a investi dans 123 projets pour un montant de 5,8 milliards d'euros, avec un portefeuille actuel qui dépasse les 2,6 milliards.

"Ce partenariat allie financement, dialogue politique et coopération technique", a-t-il dit, soulignant que l'une des principales forces de ce partenariat est l'approche multipartite traduite par une étroite collaboration avec les autorités nationales et locales pour soutenir le programme climatique du Maroc et ses objectifs de développement plus larges.

Dans ce sillage, M. Eissa a soulevé que l'engagement de la Banque à soutenir le Royaume à chaque étape de ce chemin se reflète dans sa collaboration étroite avec les institutions nationales clés, illustrant clairement ce partenariat.

"Pour l'avenir, nous voyons le Maroc entrer dans une nouvelle phase -- celle de l'industrialisation verte, de la diversification des exportations et de l'inclusion renforcée", a soulevé le responsable, réaffirmant que la BERD est prête à accompagner ce prochain chapitre, en parfaite cohérence avec la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour un Maroc moderne, compétitif et inclusif.

En matière de perspectives, il a souligné qu'il existe des marges pour approfondir la coopération entre les deux parties dans certains domaines clés, notamment le soutien à la décarbonation industrielle du Maroc, l'augmentation des investissements dans les transports durables et les infrastructures hydrauliques, ainsi que le renforcement des capacités des autorités locales à réaliser des investissements plus résilients face aux risques climatiques.

Ainsi, il a rappelé que la BERD met en place trois leviers majeurs pour soutenir les priorités du Maroc, à savoir l'innovation financière, le développement du marché des capitaux et la création d'un environnement propice à son développement, ainsi que l'inclusion et le renforcement des capacités.

Dans ce sens, M. Eissa a affirmé que ses priorités en tant que directeur de la BERD pour le Maroc s'inscrivent directement dans la nouvelle stratégie pays de la Banque, qui est en pleine cohérence avec le Nouveau modèle de développement du Maroc.

"Cette stratégie repose sur trois piliers fondamentaux, à savoir stimuler la compétitivité du secteur privé, accélérer la transition verte et promouvoir l'inclusion", a-t-il conclu.