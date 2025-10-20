Ile Maurice: Fanirisoa Ernaivo - «J'ai le soutien du gouvernement mauricien pour cette mission»

L'affaire Ravatomanga prend une tournure explosive. En mission à Maurice depuis vendredi soir, la juriste et ex-magistrate Fanirisoa Ernaivo, mandatée par le Conseil national pour la défense de la transition (CNDT), tire la sonnette d'alarme.

Selon elle, l'homme d'affaires Mamy Ravatomanga, visé par un mandat d'arrêt international émis par le CNDT, préparerait une fuite spectaculaire, à la manière de Carlos Ghosn, via un jet privé déjà stationné à Maurice.

🔴Vous êtes actuellement à Maurice. Dans quel cadre se déroule votre mission ?

Je suis mandatée par le CNDT pour engager une coopération judiciaire avec les autorités mauriciennes. Ce déplacement est officiel, bien que discret. L'objectif est de faire progresser le dossier Ravatomanga dans le cadre du mandat d'arrêt international.

🔴Le Pôle Anti-Corruption d'Antananarivo a démenti ce mandat...

Ce démenti est une manoeuvre orchestrée par les proches du magnat. Le mandat d'arrêt a été préparé et validé par le président du CNDT, le colonel Michael Randrianirina, et son équipe juridique. Ce n'est pas un faux. Ce n'est pas une fake news.

🔴Que répondez-vous à ceux qui évoquent une instrumentalisation politique ?

Nous avons suivi toutes les procédures dans le respect du droit. Les faits reprochés à M. Ravatomanga sont graves : corruption, détournement de fonds publics, fraude fiscale, enrichissement illicite et blanchiment d'argent à l'international. Il s'agit d'une démarche légale et légitime.

J'ai des informations fiables selon lesquelles Mamy Ravatomanga aurait demandé une évacuation sanitaire. Mais c'est une ruse pour quitter le territoire. Il prétend vouloir aller à Dubaï, mais c'est une tentative pour échapper à la justice.

Maurice dispose d'hôpitaux capables de le soigner s'il est réellement malade. À Madagascar, il possède une polyclinique moderne à Ilafy ! S'il veut des soins, qu'il rentre au pays avec escorte du Corps d'administration des personnels et des services administratifs et techniques (CAPSAT) et qu'il réponde de ses actes devant la justice.

🔴Combien de temps resterez-vous à Maurice ?

Je suis ici pour quelques jours. Mon objectif est clair : que Mamy Ravatomanga réponde enfin devant la justice. Il a fui la France, il a fui Madagascar, mais il ne fuira pas Maurice.

🔴Parcours d'une juriste et femme politique engagée

Juriste, magistrate de formation et femme politique malgache, Fanirisoa Ernaivo est reconnue comme l'une des voix les plus influentes et indépendantes du paysage politique malgache contemporain. Ancienne présidente du Syndicat des magistrats de Madagascar, elle s'est illustrée par son engagement déterminé pour l'indépendance de la justice, la lutte contre la corruption et la refondation de l'État.

Exilée à la suite de ses prises de position courageuses, elle continue à défendre la vérité, la transparence et la justice de l'étranger. Présidente de l'association Action pour le Droit et le Développement de Madagascar (ADM) et initiatrice de la Présidence de la Refondation de la République, elle oeuvre à la reconstruction démocratique et institutionnelle du pays.

Sur les réseaux sociaux, Fanirisoa Ernaivo bénéficie d'une audience nationale et internationale considérable, cumulant des millions de vues sur ses publications politiques. Sa notoriété repose sur sa capacité à dire la vérité sans compromis, à dénoncer les dérives du pouvoir et à mobiliser la population autour d'un idéal de justice, de souveraineté et de refondation.

Ses interventions, relayées par une vaste communauté citoyenne à Madagascar et dans la diaspora, font d'elle une référence morale et politique pour de nombreux Malgaches en quête de changement.