Ile Maurice: Richard Antonio Oraison - Un décès suspect

Le mystère plane autour du décès de Richard Antonio Oraison, plus connu sous le surnom affectueux de «Totonne», un habitant de Résidence La Cure âgé de 56 ans. Admis à l'hôpital Dr Jeetoo depuis la mi-septembre dans un état critique, il a succombé à ses blessures le lundi 13 octobre.

Si, dans un premier temps, la piste d'un malaise avait été évoquée, les enquêteurs privilégient désormais la thèse criminelle, estimant que le quinquagénaire aurait pu être victime d'une agression.

Tout a commencé le 14 septembre dernier, lorsque le Service d'Aide Médicale Urgente (SAMU) a transporté d'urgence Richard Oraison à l'hôpital Jeetoo. Il avait été retrouvé inconscient et placé sous ventilation artificielle. Les examens médicaux ont révélé la présence de caillots de sang dans la tête, signe d'un traumatisme crânien sévère.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le 18 septembre, il a été transféré à l'unité de soins intensifs du service de neurochirurgie. Le policier dépêché sur place avait alors constaté que les circonstances entourant ses blessures restaient floues. Selon un proche, la victime, qui consommait régulièrement de l'alcool, n'était pas bien depuis le 13 septembre. Cette information, bien que consignée au dossier, n'a pas suffi à expliquer les lésions observées.

Après près d'un mois d'hospitalisation, le quinquagénaire a rendu l'âme dans la soirée du 13 octobre. Son décès a été certifié et le corps placé à la morgue de l'hôpital en attendant l'autopsie. Celle-ci a été pratiquée le lendemain par le médecin légiste Dr Sunnassee. Le rapport post-mortem a attribué la cause du décès à une hémorragie intracérébrale.

Mais loin d'écarter toute suspicion, cette conclusion a au contraire renforcé les doutes des enquêteurs. L'origine du saignement cérébral serait difficilement compatible avec une simple chute ou une cause naturelle. Les policiers estiment donc qu'un acte de violence pourrait être à l'origine du drame. Des témoignages recueillis dans le quartier de Résidence La Cure pourraient aider à retracer les dernières heures de la victime. Des suspects sont actuellement recherchés, a confirmé une source policière.

Dans le voisinage, la disparition de *«Totonne» a provoqué une vive émotion. Beaucoup le décrivent comme un homme simple, jovial et sans histoire. «Li ti enn dimounn trankil. Tou dimounn ti konn li dan kartie», confie un habitant attristé. Les funérailles de Richard Oraison ont eu lieu le 15 octobre, en présence de ses proches et amis venus lui rendre un dernier hommage.