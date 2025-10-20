Ile Maurice: Une adolescente de 15 ans suivie pour troubles comportementaux

19 Octobre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Shivanee Runghen

Le cas d'une adolescente de 15 ans, admise au service pédiatrique de l'hôpital Sir Seewoosagur Ramgoolam à Pamplemousses pose question. Admise depuis le 1er janvier, elle a été diagnostiquée d'un trouble psychiatrique qualifié de conduct disorder, accompagné de crises d'asthme et d'épilepsie, selon des sources proches du dossier. Son état se caractérise de comportements impulsifs, voire agressifs, compliquant considérablement sa prise en charge.

Le personnel médical décrit des variations fréquentes dans son comportement : elle alterne des périodes de calme, où elle se montre coopérative, et d'autres où elle défie l'autorité, ment, exprime des idées incohérentes ou adopte des attitudes violentes envers elle-même ou autrui. Des liens émotionnels particuliers avec certains membres du personnel ont également été observés, un phénomène courant chez les jeunes présentant ce type de trouble.

Plusieurs visiteurs et patients ont été touchés par sa vulnérabilité. Selon nos informations, elle aurait profité de cette empathie pour se victimiser et aurait obtenu un téléphone mobile. Une autre source indique qu'elle aurait utilisé le téléphone d'une proche pour envoyer des photos intimes à plusieurs personnes et aurait contraint sa petite soeur à visionner des vidéos à caractère pornographique.

Face à cette situation, différentes instances ont été saisies et des solutions envisagées, notamment son transfert vers un Rehabilitation Youth Centre. La mère de l'adolescente a cependant refusé de signer les autorisations nécessaires, invoquant des inquiétudes pour la sécurité de sa fille dans cet établissement.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La mère précise que les difficultés de sa fille existent depuis plusieurs années : elle montrait des signes d'instabilité, se disputant fréquemment pour des détails et avait déjà tenté de mettre fin à ses jours à plusieurs reprises. «Elle disait parfois à ses amies qu'il ne lui restait que trois mois à vivre. Ce n'est pas vrai, mais elle répétait ces paroles comme une habitude. Je tiens à elle, c'est ma fille, mais son attitude nous a profondément éprouvés», confie-t-elle.

Le ministère de l'Égalité des genres et du bien-être de la famille indique être informé de la situation. Jugée «délicate», l'affaire a été renvoyée au Directeur des poursuites publiques et au Probation Office.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.