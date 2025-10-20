Ile Maurice: Micropuçage des chiens - Police, ONG et MSAW unissent leurs efforts pour un meilleur bien-être animal

Depuis le 1eᣴ octobre, le micropuçage des chiens est devenu une réalité à Maurice. La Mauritius Society for Animal Welfare (MSAW) salue l'esprit de responsabilité des Mauriciens. «Les journées d'enregistrement organisées dans les cours des postes de police attirent un grand nombre de participants», affirme l'organisme. À ce jour, plusieurs campagnes ont été menées dans la région Nord, et plus de 2 000 chiens ont déjà été enregistrés.

L'exercice se déroule globalement sans heurts. La seule difficulté notée concerne les temps d'attente liés à la délivrance des certificats d'enregistrement. «Un peu de patience suffit, et tout se passe dans une ambiance conviviale», précise la MSAW. Par ailleurs, 4 000 chiens ont déjà été inscrits pour la stérilisation, un résultat jugé très encourageant. «Nous prenons en compte les critiques constructives et adaptons nos campagnes au fur et à mesure. Nous écoutons, nous collaborons, et nous avançons ensemble pour une meilleure protection animale», souligne l'organisme.

Lors de la séance parlementaire du 7 octobre, le ministre de l'Agro-industrie, Arvin Boolell, a annoncé l'allocation d'unbudget de Rs 20 millionspour l'exercice 2025-2026 afin de financer ces campagnes et renforcer la logistique du programme national. Selon la MSAW, la population canine mauricienne s'élève à environ 246 000 chiens, dont près de 57 000 errants.

Après les contestations initiales, le gouvernement a étendu le délai de conformité jusqu'en juin 2026. De plus, les opérations ne se limiteront plus aux stations de la MSAW à Rose-Hill et Plaine-Magnien. Les séances de micropuçage seront aussi disponibles dans les postes de police, conseils municipaux, centres communautaires et village halls. Un calendrier national d'enregistrement sera déployé du 13 octobre au 23 décembre.

