Ile Maurice: Une femme de 43 ans périt dans l'incendie de sa maison

Un drame s'est joué en début de soirée, ce samedi 18 octobre, à L'Espérance Piton. Une habitante du village, âgée de 43 ans, a péri dans l'incendie de sa maison située le long de la route royale. La victime, Urmeela Rajnath, a été retrouvée sans vie dans le salon du premier étage, son corps entièrement carbonisé.

Les faits se sont produits vers 17 h 30. Alertés, les policiers du poste de Piton, se sont immédiatement rendus sur place. À leur arrivée, le feu faisait rage dans le salon du premier étage. Les sapeurs-pompiers des Mauritius Fire and Rescue Services sont rapidement intervenus pour maîtriser les flammes. Une fois l'incendie éteint, ils ont découvert le corps de la quadragénaire, gisant au sol, inconsciente et gravement brûlée.

Le médecin du SAMU, appelé sur les lieux, n'a pu que constater le décès de la victime. Le corps a ensuite été transporté à la morgue de l'hôpital SSRN, Pamplemousses, où une autopsie était prévue ce dimanche 19 octobre pour déterminer les causes exactes de la mort.

Selon les premiers éléments de l'enquête, aucun acte criminel n'est suspecté pour l'heure. Le salon du premier étage a été entièrement enfumé et plusieurs meubles - un téléviseur, deux enceintes, deux fauteuils, deux chaises et une table - ont été détruits par les flammes. Une sentinelle a été postée pour la sécurité des lieux.

Un proche de la victime, a déclaré aux enquêteurs qu'il effectuait des travaux de maintenance au rez-de-chaussée au moment du drame et qu'il n'a entendu aucun bruit provenant de l'étage supérieur. Il a aussi confié que la victime était séparée de son époux depuis 2023.

Les officiers du Scene of Crime Office (SOCO), sous la supervision du sergent Vythelingum, ainsi que le photographe de la police, le constable Greedharee, se sont rendus sur les lieux. L'enquête se poursuit afin d'établir les circonstances exactes de cette tragédie.