Ile Maurice: Un détenu surpris en possession de méthadone

Une opération de routine au centre de détention de Petit-Verger a conduit, samedi 18 octobre au matin, à la découverte d'une substance suspecte en possession d'un détenu.

Les faits se sont produits vers 6 h 40, lors d'une fouille effectuée dans le Bloc B, cellule n° 17. Un officier du service pénitentiaire, accompagné d'un collègue, procédait à une inspection lorsque leur attention a été attirée par un petit flacon en plastique de couleur blanche contenant un liquide rose. Leurs soupçons se sont rapidement portés sur une possible présence de méthadone, substance soumise à un strict contrôle et interdite sans autorisation médicale.

Le détenu, âgé d'une quarantaine d'années et originaire de l'Est, a par la suite affirmé aux officiers qu'il s'agissait de méthadone. Cependant, les autorités pénitentiaires ont confirmé que cet individu n'est pas un patient inscrit au programme de méthadone. Face à cette situation, un rapport a été rédigé et l'homme officiellement signalé pour possession d'article prohibé dans une institution de réforme. Le flacon a été saisi comme pièce à conviction, scellé et examiné par les services compétents pour analyse.

Une enquête interne a été ouverte afin de déterminer comment la substance a pu se retrouver entre les mains du détenu, malgré les protocoles de sécurité stricts en vigueur au centre. Les autorités pénitentiaires rappellent que la lutte contre l'introduction de produits interdits dans les établissements de détention demeure une priorité en raison des risques qu'ils représentent pour la sécurité et la discipline internes.