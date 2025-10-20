Afrique de l'Est: Trois générations malgaches, un même espoir depuis Maurice

19 Octobre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Stewelderson Casimir

À Maurice, Nirina Randrianmanantsoa, Vania Rafidimanana et Soloof Andriamampihantona témoignent d'un même souffle : celui d'un Madagascar en pleine renaissance.

Issus des générations X, Y et Z, ils suivent avec émotion les manifestations qui secouent leur pays depuis septembre 2025. « Nous sommes venus ici pour vivre mieux, mais notre coeur reste à Madagascar», confie Vania.

Le mouvement Gen Z, né d'un simple bidon jaune et d'une ampoule brandis pour dénoncer les coupures d'eau et d'électricité, a entraîné la chute du président et ouvert une période de transition.«C'est le peuple qui se réveille», souligne Nirina.

Depuis Maurice, ces trois voix de la diaspora appellent à l'unité et à la reconstruction.«On veut un Madagascar libre, éduqué et sans corruption», dit Soloof. Et Nirina conclut :

«C'est le début d'une vraie renaissance.»

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.