Afrique de l'Est: Trois générations malgaches, un même espoir depuis Maurice

À Maurice, Nirina Randrianmanantsoa, Vania Rafidimanana et Soloof Andriamampihantona témoignent d'un même souffle : celui d'un Madagascar en pleine renaissance.

Issus des générations X, Y et Z, ils suivent avec émotion les manifestations qui secouent leur pays depuis septembre 2025. « Nous sommes venus ici pour vivre mieux, mais notre coeur reste à Madagascar», confie Vania.

Le mouvement Gen Z, né d'un simple bidon jaune et d'une ampoule brandis pour dénoncer les coupures d'eau et d'électricité, a entraîné la chute du président et ouvert une période de transition.«C'est le peuple qui se réveille», souligne Nirina.

Depuis Maurice, ces trois voix de la diaspora appellent à l'unité et à la reconstruction.«On veut un Madagascar libre, éduqué et sans corruption», dit Soloof. Et Nirina conclut :

«C'est le début d'une vraie renaissance.»