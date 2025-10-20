Tunisie: Moularès - La voix des citoyens face à une infrastructure défectueuse

À Moularès, ville du bassin minier où les gisements de phosphate côtoient les habitations, la richesse naturelle contraste tragiquement avec le quotidien des habitants. Routes impraticables, absence d'assainissement et manque d'éclairage public transforment la vie de la population en véritable parcours du combattant.

Face à cette situation, les citoyens ont décidé de briser le silence et de lancer un cri d'alarme, appelant les autorités à agir avant que la précarité des infrastructures ne mette davantage en danger leur vie.

Dans la ville de Moularès, deuxième ville du bassin minier et connue pour ses gisements de phosphate jouxtant le périmètre communal, les habitants ont lancé un cri d'alarme face à la dégradation de leur cadre de vie. Lors d'un tour réalisé dans la commune, les doléances des riverains ont été nombreuses et unanimes : la ville souffre d'un manque cruel d'infrastructures de base.

Une route unique, un danger quotidien.

La principale voie de circulation de la ville traverse tout le périmètre communal, mais son état laisse les habitants dans l'inquiétude. Semi-remorques et camions sillonnent cette route à longueur de journée, rendant son usage extrêmement périlleux. «Cette route représente un danger pour les riverains, avec des crevasses et des nids-de-poule partout», explique un habitant rencontré sur place. «Les travaux entrepris par la Sonede ne sont jamais achevés. On se retrouve parfois à devoir les terminer nous-mêmes pour que ce soit praticable».

Les intempéries aggravent encore la situation. La route, déjà dégradée, devient presque impraticable pendant les pluies, isolant certains quartiers et compliquant le quotidien des habitants.

L'assainissement : un besoin urgent

Le manque d'une station d'assainissement est un autre sujet de préoccupation majeure. Les dépôts de phosphate, en raison de leur proximité des zones d'habitation, causent de nombreux désagréments tant sanitaires qu'environnementaux. «On ne peut plus continuer à vivre dans cette situation», déplore une riveraine. «Il faut que les autorités régionales prennent rapidement des mesures et construisent une station digne de ce nom».

Une ville dans l'obscurité !

Le manque de signalisation routière et de réverbères accentue le sentiment d'insécurité à Moularès. Les habitants que nous avons interrogés ont souligné à quel point l'absence d'éclairage public rend les déplacements nocturnes dangereux, en particulier pour les enfants et les personnes âgées.

«On traverse cette ville presque à l'aveugle dès la tombée de la nuit», témoigne un jeune habitant. «Il n'y a aucun repère, aucun panneau, et les automobilistes roulent vite, surtout les camions».

La voix des citoyens

Le micro-trottoir réalisé au coeur de la ville a permis de recueillir des voix unanimes : Moularès réclame des infrastructures sûres, un entretien régulier, un assainissement efficace et un éclairage public digne de ce nom. La richesse naturelle de la ville, grâce aux gisements de phosphate, contraste avec la précarité des conditions de vie des habitants, créant un paradoxe que ces derniers ne cessent de dénoncer.

Alors que la municipalité et les autorités régionales sont interpellées, les citoyens attendent des actions concrètes et rapides, faute de quoi la situation risque de continuer à se dégrader, affectant le quotidien et la sécurité de la population.