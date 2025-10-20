Tunisie: Environnement - Week-end propre à Tozeur

Une «capsule» vidéo a circulé cette semaine sur les réseaux sociaux à l'initiative d'un collectif d'associations de la ville de Tozeur (en particulier les scouts, le Croissant-Rouge et le Club télé local) pour annoncer l'organisation, samedi 18 (hier) et dimanche 19 (aujourd'hui), d'un week-end propreté, une campagne lancée sous le slogan : «Quelle est belle ma ville. Elle manque seulement de propreté».

Six jeunes et belles personnes se succèdent dans ce document dans le cadre magique de la ville historique pour clamer «J'aime ma ville», ou «Bienvenue à tous à Tozeur», ou encore «Participons tous à cette opération, grands et petits» ou, enfin, «Je n'aime pas voir ça» en montrant un tas de détritus dans un coin de la médina. En conclusion, l'un des animateurs de cet évènement précise que l'objectif de cette action vise à conscientiser les citoyens à l'importance de l'hygiène dans leur vie au quotidien et appelle à ne pas limiter l'action à une seule manifestation.

Concours de circonstances ou relation de cause à effet ? Toujours est-il que le 30 septembre et le 1° octobre derniers nous publiions dans ces colonnes un reportage sous le titre : «Tozeur, la pluie des bonnes nouvelles ?» dans lequel nous nous faisions l'écho d'une embellie dans le secteur touristique dans la région du Jérid.

Mais dans lequel, aussi, nous y déplorions l'état de l'environnement en ville et dans l'oasis, interpellant les acteurs sociaux et administratifs locaux à agir d'urgence pour améliorer l'image dangereusement détériorée d'une destination qui est l'un des produits phares de notre tourisme. Un peu plus de deux semaines plus tard, voici que nous enregistrons cette belle initiative.

Notre satisfaction est grande car, s'il s'agit là d'un pur hasard, ce serait une superbe manifestation de réactivité de la société civile face à la déplorable dégradation de l'hygiène dans la ville. Et s'il s'agit d'une réaction suscitée par notre reportage, ce serait la plus belle preuve concrète de l'impact que tout organe de presse espère de sa production.

Quoi qu'il en soit, cet événement est à marquer d'une pierre blanche. Car non seulement il va, au moins partiellement, pallier les carences des institutions en charge de cette mission de propreté et d'embellissement du cadre de vie des citoyens, mais il est également appelé à devenir exemplaire. Il faut, en effet, s'attendre à ce que d'autres localités de la région et même au-delà s'inspirent de ce précédent de sorte qu'il renverse la tendance actuelle et qui n'a que trop duré face au désintéressement collectif à l'égard de la chose publique.