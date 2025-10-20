Tunisie: Zarzis - Campagne oléicole

Une légère baisse par rapport à la saison écoulée

Au Sud-Est, la ville de Zarzis est surnommée capitale de l' olivier avec environ un million 500 mille arbres productifs. La récolte globale des olives dans le gouvernorat de Médenine est estimée cette année à 90 mille tonnes. Zarzis reste la première délégation dans la production de l'huile même si elle a accusé une légère baisse, cette fois, par rapport à l'année dernière.

Les préparatifs de la cueillette qui débuteraient à la fin de ce mois d'octobre vont bon train. L'oliveraie qui s'étend sur six mille hectares est animée à l'heure actuelle et les pistes agricoles sont en train d'être entretenues pour faciliter le déplacement des agriculteurs .

Les huileries dont le nombre dépasse la soixantaine , entre modernes et traditionnelles, sont également à pied d'oeuvre pour l'entretien des silos , l'aménagement des machines de pression et de malaxage . Certaines ont même commencé à recevoir et stocker les fruits sans pour autant passer à l'extraction et la production de l'huile.

La main-d'oeuvre de la cueillette des olives ne pose pas de problème avec la présence des Subsahariens en grand nombre dans toute la ville.