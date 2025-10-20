Tunisie: Sadek Mourali promet l'accélération des projets jeunesse et sportifs dans le gouvernorat de Monastir

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sadek Mourali, s'est rendu samedi dernier dans le gouvernorat de Monastir où il a inauguré plusieurs installations entièrement achevées, tout en ordonnant la mise en oeuvre de nouveaux projets. Il a également pris connaissance des initiatives jeunesse et sportives proposées dans le cadre du plan régional de développement 2026-2030, visant à renforcer les infrastructures existantes et à dynamiser l'action de la jeunesse dans la région.

Au cours de sa visite, Mourali s'est déplacé dans les délégations de Bekalta, Moknine, Ksar Hellal, Sayada, Ouardanine, Jammel et Monastir. Il y a examiné l'état d'avancement de plusieurs grands chantiers, évalué la situation des installations en place et défini les priorités d'intervention. Le ministre a ainsi ordonné la réhabilitation de plusieurs établissements de jeunesse, l'amélioration de leurs conditions de fonctionnement et la création de nouvelles structures dans les zones manquant d'espaces sportifs et culturels.

Il a par ailleurs réaffirmé l'engagement de son département à soutenir les secteurs de la jeunesse et des sports dans la région. S'adressant aux supporters de l'Union Sportive Monastirienne, il a annoncé que le complexe sportif Mustapha Ben Jannet bénéficierait d'une priorité absolue afin d'accélérer l'achèvement des travaux d'aménagement, notamment ceux du stade principal. Ces travaux seront menés en coordination avec les autorités régionales et locales, pour permettre au stade d'accueillir des compétitions continentales et de recevoir ses supporters dans de meilleures conditions.

Le ministre a également insisté sur la nécessité de soutenir et de moderniser les maisons de jeunes, en les dotant d'espaces adaptés et attractifs, notamment dans les zones dépourvues d'infrastructures de loisirs, afin d'en faire de véritables espaces de vie pour la jeunesse.

La visite a inclus notamment les maisons des jeunes de Bekalta, Teboulba, Sayada et Jammel, le complexe sportif de Ksar Hellal et le stade municipal de Ksibet El Mediouni.

À chaque étape, Sadek Mourali a souligné l'importance d'accélérer la réalisation des projets en cours, conformément aux orientations de l'État visant à réduire les délais, simplifier les procédures et garantir la livraison des infrastructures dans les temps, au bénéfice des jeunes et des sportifs de la région.