Tunisie: Sadek Mourali promet l'accélération des projets jeunesse et sportifs dans le gouvernorat de Monastir

19 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sadek Mourali, s'est rendu samedi dernier dans le gouvernorat de Monastir où il a inauguré plusieurs installations entièrement achevées, tout en ordonnant la mise en oeuvre de nouveaux projets. Il a également pris connaissance des initiatives jeunesse et sportives proposées dans le cadre du plan régional de développement 2026-2030, visant à renforcer les infrastructures existantes et à dynamiser l'action de la jeunesse dans la région.

Au cours de sa visite, Mourali s'est déplacé dans les délégations de Bekalta, Moknine, Ksar Hellal, Sayada, Ouardanine, Jammel et Monastir. Il y a examiné l'état d'avancement de plusieurs grands chantiers, évalué la situation des installations en place et défini les priorités d'intervention. Le ministre a ainsi ordonné la réhabilitation de plusieurs établissements de jeunesse, l'amélioration de leurs conditions de fonctionnement et la création de nouvelles structures dans les zones manquant d'espaces sportifs et culturels.

Il a par ailleurs réaffirmé l'engagement de son département à soutenir les secteurs de la jeunesse et des sports dans la région. S'adressant aux supporters de l'Union Sportive Monastirienne, il a annoncé que le complexe sportif Mustapha Ben Jannet bénéficierait d'une priorité absolue afin d'accélérer l'achèvement des travaux d'aménagement, notamment ceux du stade principal. Ces travaux seront menés en coordination avec les autorités régionales et locales, pour permettre au stade d'accueillir des compétitions continentales et de recevoir ses supporters dans de meilleures conditions.

Le ministre a également insisté sur la nécessité de soutenir et de moderniser les maisons de jeunes, en les dotant d'espaces adaptés et attractifs, notamment dans les zones dépourvues d'infrastructures de loisirs, afin d'en faire de véritables espaces de vie pour la jeunesse.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La visite a inclus notamment les maisons des jeunes de Bekalta, Teboulba, Sayada et Jammel, le complexe sportif de Ksar Hellal et le stade municipal de Ksibet El Mediouni.

À chaque étape, Sadek Mourali a souligné l'importance d'accélérer la réalisation des projets en cours, conformément aux orientations de l'État visant à réduire les délais, simplifier les procédures et garantir la livraison des infrastructures dans les temps, au bénéfice des jeunes et des sportifs de la région.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.