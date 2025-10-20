Tunisie: Italie - L'artisanat tunisien s'invite à Lecce avec un marché mobile

Un Marché mobile dédié à l'artisanat tunisien a été inauguré, samedi, à la place Mazzini à Lecce, en Italie.

Organisé par l'Office National de l'Artisanat Tunisien (ONAT) et l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) à travers le projet « Creative Tunisia », ce marché se tiendra jusqu'au 26 octobre 2025.

Rassemblant près de 20 artisans tunisiens, l'événement met à l'honneur un patrimoine vivant et créatif, avec des couffins en fibres naturelles, céramiques colorées, plateaux en bois d'olivier, foutas, tissages et objets de décoration. Les visiteurs pourront admirer ces créations authentiques et assister à des démonstrations en direct, offrant une immersion unique dans le savoir-faire artisanal tunisien.

Financé par l'Union européenne et l'Agence italienne pour la Coopération au Développement (AICS) dans le cadre du programme Tounes Wijhetouna, le projet « Creative Tunisia » vise à renforcer les chaînes de valeur de l'artisanat et du design en Tunisie. Il soutient la compétitivité du secteur, favorise la montée en gamme des produits et facilite l'accès aux marchés nationaux et internationaux.