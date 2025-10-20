Tunisie: Italie - L'artisanat tunisien s'invite à Lecce avec un marché mobile

19 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Un Marché mobile dédié à l'artisanat tunisien a été inauguré, samedi, à la place Mazzini à Lecce, en Italie.

Organisé par l'Office National de l'Artisanat Tunisien (ONAT) et l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) à travers le projet « Creative Tunisia », ce marché se tiendra jusqu'au 26 octobre 2025.

Rassemblant près de 20 artisans tunisiens, l'événement met à l'honneur un patrimoine vivant et créatif, avec des couffins en fibres naturelles, céramiques colorées, plateaux en bois d'olivier, foutas, tissages et objets de décoration. Les visiteurs pourront admirer ces créations authentiques et assister à des démonstrations en direct, offrant une immersion unique dans le savoir-faire artisanal tunisien.

Financé par l'Union européenne et l'Agence italienne pour la Coopération au Développement (AICS) dans le cadre du programme Tounes Wijhetouna, le projet « Creative Tunisia » vise à renforcer les chaînes de valeur de l'artisanat et du design en Tunisie. Il soutient la compétitivité du secteur, favorise la montée en gamme des produits et facilite l'accès aux marchés nationaux et internationaux.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.