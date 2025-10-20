Madagascar: Trois générations pour une même renaissance

Tandis que Madagascar vit l'un des tournants les plus décisifs de son histoire récente, trois Malgaches installés à Maurice - Nirina Randrianmanantsoa, Vania Rafidimanana et Soloof Andriamampihantona - témoignent d'une même espérance : celle d'un pays en pleine renaissance. Ils représentent trois générations - X, Y et Z - unies par un seul souffle, celui de la jeunesse malgache qui réclame dignité, justice et renouveau.

Arrivés à Maurice il y a une dizaine de mois, ils expliquent avoir quitté leur pays en quête d'un avenir meilleur. «Nous sommes venus ici pour travailler, pour vivre mieux que chez nous», confie Vania Rafidimanana de la génération Z. Pour elle, il était important de bouger pour trouver une vie meilleure.

Malgré la distance, tous trois ont suivi avec attention les événements qui secouent leur île natale depuis fin septembre 2025. Les manifestations de la jeunesse malgache ont éclaté dans plusieurs villes du pays pour dénoncer les coupures d'eau et d'électricité répétitives, la pauvreté endémique et la corruption. La contestation a fini par provoquer la chute de l'ancien président, Andry Rajoelina désormais en fuite, et l'ouverture d'une période de transition baptisée «Refondation de la République de Madagascar».

Pour Nirina Randrianmanantsoa, le mouvement est né d'un geste symbolique : «Trois conseillers municipaux ont voulu dénoncer l'absence d'eau et d'électricité en brandissant un bidon jaune et une ampoule, symbole de promesse non-tenue. Leur arrestation a déclenché la colère du peuple.» Très vite, les jeunes influenceurs et les citoyens ordinaires ont pris le relais, transformant la révolte en véritable mouvement populaire. Soloof Andriamampihantona résume la situation d'un ton amer : «À Madagascar, les enfants ont faim. Il n'y a ni eau ni lumière, mais le gouvernement construisait un périphérique hors de prix. C'est toute une génération qui a dit : trop, c'est trop.»

🟦 Une révolution suivie depuis Maurice

Grâce aux réseaux sociaux, la diaspora malgache a pu vivre le mouvement en direct. «Nous sommes la génération Z», explique Vania. «Nos premières armes sont les réseaux. Nous avons suivi, partagé, et soutenu notre pays à distance. Être loin ne veut pas dire être indifférent.»

Ils affirment avoir vécu ces semaines de tension entre espoir et inquiétude. Le mandat d'arrêt émis contre Mamy, l'un des principaux leaders du mouvement, a profondément marqué la diaspora. «On n'attendait que ça. La justice doit enfin être rendue», souligne Nirina, tout en appelant à une transition pacifique.

Depuis la destitution de l'ancien président, le colonel Mickael Randrianirina a été investi. Il promet transparence et participation citoyenne. «Il parle de la rédaction d'un nouveau livre de Madagascar, écrit ensemble avec le peuple», se réjouit Nirina. Mais, les défis sont considérables: suspension du pays par l'Union africaine, menace de retrait des investisseurs et dépendance économique persistante.

Pour Soloof, la clé réside dans l'autonomie : «Il faut que Madagascar vive de ses propres ressources. Si la transition réussit, on pourra reconstruire un pays solide, indépendant, fier.» Les trois intervenants, unis par leur amour du pays, rêvent d'un Madagascar indépendant, éduqué et sans corruption. «La corruption est le plus grand mal qui a détruit Madagascar depuis 2009», insiste Vania. Elle rêve d'un pays « où la jeunesse reste et construit», et où «la paix et la sécurité remplacent la peur et la misère».

Pour Nirina, Madagascar a tout pour se relever : «Nous sommes riches en ressources naturelles, en intelligence et en courage. Ce pays n'a jamais connu la guerre, et pourtant il s'appauvrit. C'est le moment de dire stop.»

Ils ont tenu à adresser un message à leurs compatriotes : «La diaspora, toutes générations confondues, est de tout coeur avec ceux qui souffrent. Nous voulons un Madagascar debout, libre, et fier.» Ils ajoutent avec une lueur d'émotion : «C'est la renaissance de Madagascar.»