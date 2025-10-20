Ile Maurice: Une jeune patiente meurt après un transfert retardé entre deux hôpitaux

Une affaire de présumée négligence médicale suscite une vive émotion sur les réseaux sociaux depuis vendredi soir. L'activiste social Alain Malherbe a lancé une série d'alertes sur Facebook concernant une jeune patiente en détresse cardiaque. Elle était admise à l'unité de soins intensifs de l'hôpital de Candos.

Selon les informations partagées par Alain Malherbe, la patiente, identifiée par les initiales KL, se trouvait dans un état critique nécessitant un transfert urgent vers la Cardiac Unit de l'hôpital du Nord. Cependant, ce transfert aurait été retardé en raison de difficultés de communication et de coordination entre les deux établissements.

«Une vie en danger. Le service hospitalier n'arrive pas à la transporter de Candos au Nord malgré toutes les démarches», avait-il écrit dans un premier message publié sur Facebook, appelant à une intervention urgente des autorités sanitaires.

Quelques heures plus tard, dans une nouvelle publication, Alain Malherbe a confirmé que la patiente avait finalement pu être transférée, uniquement après l'intervention de responsables du ministère de la Santé.

«Le patient a été transféré à la Cardiac Unit de l'hôpital du Nord. Il aura fallu l'intervention du ministre pour cela», a-til précisé.

Malheureusement, peu de temps après ce transfert, Alain Malherbe a annoncé le décès de la jeune femme, dénonçant une «négligence médicale» et exprimant son indignation face au système hospitalier public.

«La jeune patiente est décédée. Si ce n'est pas une négligence médicale, c'est quoi ?», a-t-il écrit dans un message qui a suscité de nombreuses réactions des internautes. Contacté, Alain Malherbe a confirmé son implication dans cette affaire.

«J'ai été contacté pour aider à son transfert. Apparemment, son transfert était demandé depuis plus d'une semaine, mais l'hôpital de Candos n'a absolument rien fait. Il a fallu que je sollicite l'aide d'un ministre vendredi pour que le transfert du patient soit fait. Malheureusement, il était déjà trop tard. C'est triste qu'un tel événement se soit produit. Le système de santé à Maurice est à revoir, il est dépassé», a-t-il déclaré.

Dans un autre message, il a tenu à remercier les personnes qui ont contribué à accélérer la procédure, tout en saluant la solidarité des Mauriciens mobilisés sur les réseaux sociaux.

À l'heure où nous publions cet article, le ministère de la Santé n'a pas encore émis de réaction officielle concernant ces allégations. Nous avons tenté à plusieurs reprises de contacter les responsables du ministère, mais nos appels sont restés sans réponse.