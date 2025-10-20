Soudan: Le pays et la Chine célèbrent le 10e anniversaire de la signature du partenariat stratégique

Chine, 20 Oct. 2025 (SUNA) - L'Université de Yangzhou, située dans la ville de Yangzhou, province du Jiangsu, dans l'Est de la Chine, a accueilli les 16 et 17 Octobre courant les activités de la célébration maquant le dixième anniversaire de l'établissement du partenariat stratégique entre la République du Soudan et la République Populaire de la Chine, un partenariat qui encadre et dirige avec constance les relations entre les deux pays vers l'avenir.

La célébration a été organisée conjointement par le Centre des Etudes Soudanaises de l'Université de Yangzhou et l'Ambassade de la République du Soudan à Beijing, le Département des Affaires Asiatiques au Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, le Département de de l'Asie Occidentale et de l'Afrique du Nord au Ministère des Affaires Etrangères de la République Populaire de Chine, l'Ambassade de la République Populaire de Chine au Soudan et un certain nombre de représentants des universités chinoises et les centres de recherche intéressés par les relations sino-soudanaises.

Les activités de la cérémonie d'ouverture comprenaient des discours officiels et un colloque scientifique intitulé " L'histoire, la situation actuelle et l'avenir des relations sino-soudanaises ".

L'événement a été célébré au siège de la prestigieuse université de Yangzhou, fondée en 1902, en reconnaissance de son rôle scientifique pour le renforcement des relations entre les deux pays. Elle est en effet la première université chinoise à avoir créé un centre de recherche dédié au Soudan, intitulé le Centre des études Soudanaises en 2012. Ce centre a été choisi comme centre de recherches national et régional par la Commission populaire nationale de la Ceinture et de la Route.

L'université compte également un nombre important , estimé à plus de 75, de professeurs et d'étudiants envoyés du Soudan et elle entretient des relations de coopération et d'échange scientifique avec les universités de Khartoum, de Gezira et de Butana.

Outre les célébrations officielles et académiques, l'ambassade de la République du Soudan à Beijing a organisé des cérémonies culturelles pour célébrer cette occasion, avec la publication d'une couverture commémorative pour le dixième anniversaire du partenariat stratégique au siège de l'université de Yangzhou et d'autres cérémonies au siège de la poste chinoise à Yangzhou. Une réunion sociale a également été organisée avec les professeurs, les étudiants et les envoyés Soudanais.

Cette célébration diplomatique, scientifique et socioculturelle marque le dixième anniversaire de la création du partenariat.