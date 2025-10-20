Soudan: Une délégation de l'UE se rend à Khartoum

20 Octobre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Une délégation de l'Union Européenne, conduite par la Directrice Exécutive du Département des Politiques de la Commission Européenne à Bruxelles, Julia Hellmann, est arrivée aujourd'hui à Port Soudan.

Elle est accompagnée de la Directrice Générale de la Section de la Protection des Civils à la Commission Européenne à Bruxelles, Mme Masig Boyoluski, du Chargé d'Affaires de l'Union Européenne au Soudan résidant au Caire, M. Wolferom Vetter, et de la Responsable du dossier Soudan à la Commission Européenne à Bruxelles, Mme Dina Sengalia.

La délégation se dirigera demain matin vers Khartoum pour inspecter les différents projets financés par l'Union Européenne au Soudan.

Elle rencontrera également de hauts responsables de l'État afin de réaffirmer l'engagement de l'Union Européenne à financer ces projets.

Le Sous-secrétaire d'État du Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale, Ambassadeur Idriss Ismail, s'est entretenu aujourd'hui avec la délégation dans son bureau sur les projets que l'Union Européenne va financer.

