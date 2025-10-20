Ile Maurice: Deux jeunes femmes arrêtées après un vol de Rs 4 909 dans un supermarché

Grâce aux caméras de surveillance d'un supermarché de Saint-Pierre, deux jeunes femmes, âgées de 24 et 25 ans et habitantes de la localité, ont été interpellées après avoir été prises la main dans le sac dans la matinée du samedi 18 octobre.

Le superviseur du supermarché, un ressortissant bangladais de 30 ans, vérifiait les images de la vidéo surveillance lorsqu'il a remarqué un comportement suspect. Sur les images, il distingue deux clientes prenant plusieurs articles des rayons avant de quitter les lieux sans passer par la caisse.

La première femme aurait emporté des bouteilles de whisky tandis que la seconde aurait pris un paquet de lait, deux shampoings et un tube de dentifrice. Le tout d'une valeur estimée à Rs 4 909. L'affaire aurait pu en rester là si, quelques heures plus tard, vers 17 heures, les deux suspectes n'étaient pas revenues dans le même supermarché. Les agents de sécurité, alertés par la direction, sont alors intervenus. Les deux jeunes femmes ont été interceptées et remises aux policiers du poste de Saint-Pierre avant d'être confiées aux enquêteurs de la CID de Moka.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Interrogées, elles ont rapidement avoué leur faute. Les articles volés ont été retrouvés et saisis comme pièces à conviction. Après les procédures, le surintendant de police a ordonné leur remise en liberté sous parole avec l'obligation de se présenter à la CID de Moka demain 22 octobre pour les suites judiciaires.