Afrique de l'Est: Un jet a discrètement quitté Maurice pour La Réunion avant le départ de Rajoelina...

Une séquence restée largement inaperçue pourrait bien apporter un nouvel éclairage sur l'évacuation express de l'ancien président malgache, Andry Rajoelina. Selon une vidéo publiée mercredi par Madagascar Aviation - retirée hier -, et nos informations, un jet privé Embraer Legacy 650E de la compagnie VistaJet, a décollé de l'aéroport de Plaisance le dimanche 12 octobre à 17 h 25, direction La Réunion, quelques heures avant que Rajoelina ne prenne un vol pour Dubaï.

Ce vol n'avait jusqu'ici pas été évoqué publiquement. L'appareil était arrivé discrètement à Maurice la veille en provenance de Dubaï, après plus de six heures de vol, avant de rester stationné sur le tarmac à Plaisance. Dans le même laps de temps, un Cessna transportant l'ex-Premier ministre malgache, Christian Louis Ntsay, et l'homme d'affaires Maminiaina «Mamy» Ravatomanga avait également atterri.

Le départ de l'Embraer vers La Réunion est intervenu dans une opacité totale, loin des projecteurs braqués sur l'arrivée de la délégation Ntsay-Ravatomanga. Une fois posé à Saint-Denis, ce jet a rejoint une zone réservée, à proximité d'un avion militaire français qui venait, selon Madagascar Aviation, d'évacuer Rajoelina depuis l'île Sainte-Marie, à l'est de Madagascar. Quelques heures plus tard, l'appareil privé a repris les airs pour Dubaï, où il a atterri tôt le lendemain matin.

Cette succession d'opérations rapides et silencieuses, mêlant vols civils et militaires, témoigne d'une logistique minutieusement coordonnée mais dont tous les contours restent flous. Cette séquence soulève plusieurs interrogations à Maurice, notamment sur le caractère non communiqué de ce second vol et le rôle des différentes parties impliquées. Si aucune autorité mauricienne ne s'est prononcée publiquement sur l'opération, certains observateurs notent que l'épisode a échappé au débat politique des derniers jours, centré sur l'arrivée controversée de Ravatomanga.

