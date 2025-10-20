Ile Maurice: Agaléga entre frayeur et promesse

À Agaléga, la peur d'un nouveau cyclone refait surface. Depuis quelques jours, les habitants scrutent avec anxiété les sites météorologiques et applications en ligne. La tempête tropicale modérée Chenge, actuellement dans les parages de Diego Garcia, fait craindre le pire.

«Rien d'officiel n'a encore été annoncé par la station météo, mais nous suivons la situation de près», confie un habitant. «On commence à paniquer, surtout après ce que nous avons vécu avec Chido.»

Le souvenir du cyclone Chido, qui avait ravagé l'île l'an dernier, reste encore vif: maisons détruites, toitures arrachées, arbres déracinés... Il aura fallu plus de dix mois pour que la vie reprenne progressivement son cours. Alors que l'île se reconstruit, la crainte d'un nouvel épisode dévastateur plonge de nouveau les Agaléens dans la nervosité. Mais cette semaine, un vent d'espoir a soufflé sur l'archipel.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le ministre de l'Éducation, Mahend Gungapersad, y a effectué mercredi une visite éclair, la première du genre. Il s'est rendu dans les écoles primaire et secondaire pour rencontrer enseignants, personnel éducatif et élèves, notamment ceux qui prennent part aux examens du School Certificate. Il s'est réjoui du fait que les jeunes peuvent désormais passer leurs examens dans leur propre environnement, entourés de leurs proches.

Une avancée que le ministre qualifie de «majeure» vers une éducation plus inclusive et équitable. Il a également promis la construction d'un nouveau bâtiment pour le secondaire ainsi qu'un renforcement du corps enseignant et des infrastructures existantes. Un engagement porteur d'espoir pour les Agaléens, qui oscillent aujourd'hui entre crainte du ciel et foi en l'avenir.