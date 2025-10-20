Ile Maurice: Célébrer la fête de la lumière en toute sécurité

À l'occasion de la fête de la lumière, les autorités mettent en garde contre trois types de blessures fréquemment signalées pendant Divali : la mauvaise manipulation des pétards, les brûlures causées par les diyas et les feux d'artifice, ainsi que les coupures mineures.

Pour assurer une célébration sans incident, un guide de prévention rappelle l'importance de suivre quelques consignes simples. Les experts soulignent qu'il est essentiel de respecter les protocoles de sécurité et de connaître les gestes de premiers secours.

Alors que l'Inde enregistre chaque année une hausse des brûlures avant, pendant et après Divali, prendre les précautions nécessaires demeure primordial pour se protéger et protéger ses proches. En suivant ces mesures, chacun peut profiter pleinement de la fête sans craindre les accidents liés aux flammes, aux coupures ou aux pétards. Les responsables communautaires encouragent le public à célébrer avec prudence et enthousiasme, afin que Divali reste un moment de joie et de sérénité pour tous.

Les conseils des pompiers

À Maurice, le firefighter Rajendrasing Shibnauth, de la Special Operations Division du service des pompiers, rappelle quelques précautions essentielles à observer. Avant d'allumer les lampes à huile (diyas), il conseille de vérifier les vêtements et les hornis afin qu'ils ne soient pas trop proches de la flamme.

Les lampes ne doivent jamais être placées près des rideaux ou de tout autre objet inflammable. Il est également important de fermer le gaz après la cuisson et de rester aux côtés des enfants lorsqu'ils allument des pétards. «Les pétards ne doivent pas être utilisés à l'intérieur des maisons», souligne-t-il.

Concernant les décorations lumineuses, Rajendrasing Shibnauth recommande de ne pas surcharger les multiprises et de faire appel à un électricien qualifié pour effectuer les branchements. «Une mauvaise connexion électrique peut provoquer un incendie», prévient-il. Enfin, il insiste sur la nécessité de sécuriser les animaux domestiques, qui pourraient renverser les lampes et causer un feu accidentel.

En cas d'incendie ou de tout signe de feu, composez immédiatement le 115 pour alerter les pompiers. La vigilance et la responsabilité sont les clés d'un Divali lumineux et sans danger.