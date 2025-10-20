Ile Maurice: Entre controverses et enquêtes

En l'absence du Premier ministre (PM) Navin Ramgoolam, le vice-Premier ministre (VPM) Paul Bérenger s'est retrouvé au centre de deux controverses importantes: l'arrestation intempestive du journaliste Narain Jasodanand et l'atterrissage controversé d'un jet privé en provenance de Madagascar, transportant l'ancien Premier ministre et un homme d'affaires controversé.

Pour rappel, durant le voyage officiel du PM en Inde, du 9 au 16 septembre, le journaliste Narain Jasodanand fut arrêté par la CCID le 12 septembre à la suite de plaintes déposées par l'officer-in-charge de la Mauritius Investment Corporation (MIC), et par Tevin Sithanen, CEO d'Elysium Capital, concernant des publications sur le site Scoop. mu, soupçonnées de violer l'article 46(1) (ga) de l'ICT Act. Il avait publié un article sur Scoop.mu sur les interférences alléguées de Tevin Sithanen, fils du gouverneur de l'époque de la BoM, Rama Sithanen, dans les recrutements et les opérations de la Banque.

Connu pour ses reportages d'investigation et ses prises de position critiques sur les politiques gouvernementales, l'arrestation de Jasodanand avait suscité des inquiétudes sur la liberté de la presse et l'engagement du gouvernement envers les principes démocratiques. Comment un gouvernement qui avait été très critique envers l'ancien régime, justement à propos du respect des droits fondamentaux de s'exprimer librement et de la liberté de la presse, pouvait recourir aux mêmes méthodes ?

Certains observateurs politiques avaient à l'époque déclaré que cette mesure pourrait viser à faire taire les voix dissidentes et à contrôler le discours sur les actions du gouvernement. Mais, le VPM Paul Bérenger, qui faisait l'intérim en l'absence de Navin Ramgoolam, avait déclaré à la télévision nationale qu'il n'était pas au courant de cette opération et qu'il avait ordonné un full report au commissaire de police sur cette affaire.

«Entre de bonnes mains»

Par ailleurs, l'atterrissage le week-end dernier d'un jet privé en provenance de Madagascar a attiré l'attention. L'appareil transportait l'ancien PM et un homme d'affaires, connu pour ses transactions commerciales controversées et ses manoeuvres politiques. Cette fois encore, Paul Bérenger a déclaré en avoir été informé bien après l'atterrissage du jet privé. En l'absence du PM, en visite privée en Angleterre pour un bilan médical, le VPM a convoqué une conférence de presse mercredi dernier pour dire que l'incident est considéré comme très grave, en soulignant que les opérations de Jet Prime Ltd doivent être entièrement revues.

Ces deux événements survenant à quelques semaines d'intervalle, on peut se demander s'il n'existe pas une tentative coordonnée de déstabiliser l'alliance politique existante en omettant d'informer le VPM d'affaires très graves, qui ont eu des remous et continuent de soulever des questions. Mais il convient de rappeler que le PM Ramgoolam, lors d'une conférence de presse après son retour de sa visite officielle en Inde, avait déclaré qu'en son absence, Maurice était entre de bonnes mains.

Les implications de ces événements pourraient avoir des conséquences sur l'administration actuelle. Il est crucial que le public et les analystes politiques restent vigilants et informés de l'évolution de la situation, pour garantir transparence et responsabilité face à d'éventuelles manoeuvres politiques. Dans les prochains jours, il sera essentiel de suivre la réponse du gouvernement - le PM revient ce matin - à ces défis et de déterminer s'il parvient à maintenir la stabilité dans un contexte d'inquiétudes et de spéculations croissantes.