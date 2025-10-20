Tunisie: ASM - Surfer sur la bonne vague

Les Marsois, qui restent sur une écrasante victoire ramenée de Kairouan, aspirent à rester sur leur lancée en battant un autre adversaire direct, en l'occurrence l'ESM. Les Banlieusards ont l'avantage d'évoluer à domicile et ont intérêt à ne pas décevoir leur public.

Dixièmes au classement avec 10 points au compteur, les « Vert et Jaune » ne sont qu'à cinq longueurs d'avance de la lanterne rouge, l'Olympique de Béja, qu'ils ont battu, d'ailleurs, lors de la précédente journée.

Et s'ils ont fait une bonne opération lors de la précédente journée en se débarrassant d'un adversaire direct, les Banlieusards n'ont pas quitté pour autant la zone dangereuse étant donné que, mathématiquement, ils sont encore sous la menace de la relégation. S'ils veulent donc se mettre définitivement à l'abri, ils doivent impérativement se débarrasser également des autres adversaires directs, à commencer par les Miniers de Métlaoui, qu'ils accueilleront cet après-midi.

Outre l'avantage du terrain, les Marsois aspirent à surfer sur la bonne vague suite à l'écrasante victoire ramenée lors de la précédente journée de Kairouan sur le score sans appel (6-0).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ceci dit, les hommes de Ameur Derbal ont intérêt à ne pas décevoir leur public. Quant aux supporters marois, ils doivent éviter de jeter toute sorte de projectiles tout à l'heure. Leur équipe étant sous la menace d'un huis clos en cas de récidive.

Au grand complet

Renseignement pris, le coach marsois, Ameur Derbal, dispose d'un effectif au grand complet en prévision de l'explication de cet après-midi contre l'ESM, à commencer par les artisans de la victoire remportée à Kairouan, les Ahmed Hadhri, Amenallah Ben Hmida et Omar Traidi.

Le coach marsois peut également compter sur l'expérimenté Sami Hlel, dernier grand rempart, et les solide milieux, l'Ivoirien Ricky Hans Gneba et le Nigérian Philip Adejoh, pour ne citer qu'eux.