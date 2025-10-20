Tunisie: Permis et forages - Où en est le pays à fin août 2025 ?

19 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

À fin août 2025, le nombre total de permis en cours de validité s'élevait à 15, dont 14 permis de recherche et 1 permis de prospection, selon l'Observatoire National de l'Énergie dans son rapport sur la conjoncture énergétique.

Le nombre total de concessions est de 56, dont 44 sont en production. L'État participe, via l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières (ETAP), à 34 de ces concessions en production et directement à trois autres. Aucune nouvelle opération d'acquisition sismique n'a été enregistrée à fin août 2025.

Enfin, à fin août 2025, un puits d'exploration a été foré, ainsi que deux nouveaux puits de développement.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.