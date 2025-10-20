Tunisie: Permis et forages - Où en est le pays à fin août 2025 ?

À fin août 2025, le nombre total de permis en cours de validité s'élevait à 15, dont 14 permis de recherche et 1 permis de prospection, selon l'Observatoire National de l'Énergie dans son rapport sur la conjoncture énergétique.

Le nombre total de concessions est de 56, dont 44 sont en production. L'État participe, via l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières (ETAP), à 34 de ces concessions en production et directement à trois autres. Aucune nouvelle opération d'acquisition sismique n'a été enregistrée à fin août 2025.

Enfin, à fin août 2025, un puits d'exploration a été foré, ainsi que deux nouveaux puits de développement.