Tunisie: Vers l'introduction de la chirurgie robotique dans le traitement des maladies rénales

Les participants au 25e Congrès national et international de chirurgie rénale et urologique, tenu pendant trois jours à Hammamet, ont souligné la nécessité d'intégrer la technologie robotique dans les interventions chirurgicales liées aux maladies du rein et de l'appareil urinaire.

Selon Fadhel Bel Arbi, chargé de communication du congrès, les principales recommandations issues des travaux insistent sur l'importance d'adopter la chirurgie assistée par robot afin d'améliorer la précision opératoire et de réduire les risques pour les patients.

Le Dr Sami Berrhouma, président de la Société tunisienne de chirurgie rénale et urologique, a réaffirmé sa détermination à introduire la robotique médicale en Tunisie, estimant qu'il s'agit d'une étape stratégique pour moderniser le système de santé et renforcer les capacités nationales dans le domaine de la chirurgie de haute précision.

"L'usage du robot chirurgical permettrait d'éviter le transfert des patients entre hôpitaux, notamment depuis les régions intérieures vers la capitale, tout en garantissant un haut niveau de sécurité et d'efficacité", a expliqué Fadhel Bel Arbi.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ce congrès, qui a réuni des spécialistes tunisiens et étrangers, a également abordé les avancées médicales récentes en matière de traitement des maladies rénales, de transplantation et de chirurgie mini-invasive.