Tunisie: Moins de 17 000 Tunisiens inscrits comme donneurs d'organes

Le nombre de Tunisiens ayant choisi de porter la mention "donneur d'organes" sur leur carte d'identité nationale reste inférieur à 17 000, a révélé dimanche Abdelkarim Massoud, représentant de la police technique et scientifique, lors de la cinquième édition du marathon "Les Pas verts", organisée à La Marsa.

L'événement, qui s'inscrivait dans le cadre d'une campagne nationale de sensibilisation sur le don d'organes, a comporté un village santé supervisé par le Centre national pour la promotion de la greffe d'organes (CNPTO).

Intervenant sur les ondes de la radio nationale, Abdelkarim Massoud a qualifié ce chiffre de "très faible", soulignant que le don d'organes constitue un geste humanitaire et noble capable de sauver des vies et de redonner espoir à de nombreux malades.

Le responsable a rappelé que le ministère de l'Intérieur collabore depuis plusieurs années avec le CNPTO pour promouvoir la culture du don d'organes.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans ce cadre, des campagnes itinérantes ont été menées dans 18 gouvernorats afin de faciliter la démarche d'inscription des citoyens souhaitant porter la mention "donneur" sur leur carte d'identité.

Selon les dernières statistiques du CNPTO, 30 greffes d'organes (reins, foie et coeur) ont été réalisées depuis le début de l'année et jusqu'au 5 octobre 2025, à partir de 10 donneurs en état de mort cérébrale. Ces greffes ont permis de venir en aide à des patients souffrant d'insuffisance rénale, hépatique et cardiaque.

Les autorités sanitaires appellent à renforcer la sensibilisation et à simplifier les procédures administratives pour encourager un plus grand nombre de Tunisiens à s'engager dans cette démarche solidaire, encore trop méconnue.