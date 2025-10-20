Tunisie: Le gramme d'or atteint 400 dinars

Le prix du gramme d'or 18 carats a franchi la barre des 400 dinars sur le marché tunisien, conséquence directe de la hausse spectaculaire des cours mondiaux du métal jaune, a indiqué dimanche Hatem Ben Youssef, président de la Chambre nationale des bijoutiers.

Dans une déclaration à Express FM, Ben Youssef a souligné que les prix suivent "un rythme de hausse vertigineux", provoquant une quasi-paralysie du marché local, les bijoutiers n'ayant enregistré aucune vente depuis plus d'un mois.

Face à cette situation, il a appelé à la réouverture du Bureau de garantie (Dar Ettabae), estimant qu'il joue un rôle central dans la lutte contre le commerce parallèle, la protection des consommateurs contre la fraude, et la consolidation des ressources publiques. La Chambre aurait déjà sollicité l'intervention des autorités, sans réponse concrète à ce jour.

À l'international, le cours de l'or a dépassé les 4 300 dollars vendredi, enregistrant sa plus forte progression hebdomadaire depuis 2008, dans un contexte de tensions géopolitiques et de perspectives de baisse des taux d'intérêt américains. L'or s'oriente ainsi vers une hausse de près de 8 % sur la semaine.

Selon Alexander Zumpfe, négociant en métaux précieux chez Heraeus Metals en Allemagne, "l'environnement reste extrêmement favorable à l'or, porté par les risques géopolitiques et la fragilité du secteur bancaire" . Il estime toutefois qu'un léger repli technique à court terme pourrait survenir en raison d'un excès d'achats.