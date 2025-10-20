Tunisie: Le gramme d'or atteint 400 dinars

19 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Le prix du gramme d'or 18 carats a franchi la barre des 400 dinars sur le marché tunisien, conséquence directe de la hausse spectaculaire des cours mondiaux du métal jaune, a indiqué dimanche Hatem Ben Youssef, président de la Chambre nationale des bijoutiers.

Dans une déclaration à Express FM, Ben Youssef a souligné que les prix suivent "un rythme de hausse vertigineux", provoquant une quasi-paralysie du marché local, les bijoutiers n'ayant enregistré aucune vente depuis plus d'un mois.

Face à cette situation, il a appelé à la réouverture du Bureau de garantie (Dar Ettabae), estimant qu'il joue un rôle central dans la lutte contre le commerce parallèle, la protection des consommateurs contre la fraude, et la consolidation des ressources publiques. La Chambre aurait déjà sollicité l'intervention des autorités, sans réponse concrète à ce jour.

À l'international, le cours de l'or a dépassé les 4 300 dollars vendredi, enregistrant sa plus forte progression hebdomadaire depuis 2008, dans un contexte de tensions géopolitiques et de perspectives de baisse des taux d'intérêt américains. L'or s'oriente ainsi vers une hausse de près de 8 % sur la semaine.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon Alexander Zumpfe, négociant en métaux précieux chez Heraeus Metals en Allemagne, "l'environnement reste extrêmement favorable à l'or, porté par les risques géopolitiques et la fragilité du secteur bancaire" . Il estime toutefois qu'un léger repli technique à court terme pourrait survenir en raison d'un excès d'achats.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.