Tunisie: Des ingénieurs tunisiens en finale du championnat du monde de robots de combat à Moscou

19 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Une équipe d'ingénieurs tunisiens a réussi à se qualifier pour la finale de la Coupe du Monde de robots de combat, catégorie 110 kg, à l'issue de sa participation au championnat du monde qui s'est tenu récemment à Moscou, en Russie. La finale est prévue pour décembre prochain.

L'Ordre des ingénieurs tunisiens a souligné, sur sa page officielle Facebook, que cette participation de la Tunisie, première nation arabe et africaine à concourir, constitue un exploit historique. Selon l'institution, cet accomplissement démontre que l'investissement dans l'ingénierie représente une voie essentielle pour stimuler la croissance économique.

La Tunisie avait déjà marqué l'histoire en étant le premier pays arabe et africain à participer à ce championnat mondial, grâce à une équipe de jeunes ingénieurs tunisiens spécialisés dans la conception et le développement de robots de combat. L'équipe avait auparavant pris part à des compétitions internationales en Inde et au Maroc.

The Battle of Robot est une compétition internationale annuelle, considérée comme l'un des plus grands championnats mondiaux dans le domaine des robots de combat. Des équipes venues de différents pays s'y affrontent pour concevoir et construire des robots capables de participer à de véritables duels techniques et ingénieriques dans une arène, en utilisant les dernières technologies en intelligence artificielle, mécanique et contrôle à distance.

