Tunisie: Ahmed Jaouadi en tête - Le pays envoie 51 sportifs aux Jeux islamiques de Riyad

19 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

La Tunisie participera du 7 au 21 novembre prochains à la sixième édition des Jeux islamiques, organisés à Riyad, avec une délégation de 51 athlètes (18 femmes et 33 hommes) engagés dans 13 disciplines sportives.

Parmi les disciplines représentées figurent la natation, l'athlétisme, le para-athlétisme, la boxe, l'escrime, le judo, le jujitsu, le karaté, le taekwondo, l'haltérophilie, la lutte, le wushu kung-fu et les sports électroniques. La Tunisie sera ainsi représentée par des sportifs d'expérience et de renom.

Parmi les principaux participants tunisiens : le nageur Ahmed Jaouadi, champion du monde 800 m et 1500 m nage libre à Singapour 2025 ; Fares Ferjani, médaillé d'argent olympique au sabre à Paris 2024 ; Marwa Bouzayani, quatrième au 3000 m steeple aux Mondiaux de Tokyo 2025 ; Marwa Brahmi, médaillée d'or au lancer de massue aux Jeux paralympiques de Paris 2024 ; et Yassine Gharbi, médaillé d'or du 400 m fauteuil aux Championnats du monde de New Delhi 2025.

Les Jeux islamiques marquent le retour de cette compétition en Arabie Saoudite, qui avait accueilli la première édition en 2005 dans les villes de La Mecque, Médine, Djeddah et Taëf.

Depuis sa première participation, la Tunisie a remporté 37 médailles lors de ces Jeux, dont 4 en or, 4 en argent et 29 en bronze.

Les Jeux islamiques de Riyad 2025 seront l'occasion pour les athlètes tunisiens de se préparer également pour les grandes échéances sportives internationales à venir.

