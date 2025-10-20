Tunisie: Football tunisien - Où suivre les matchs de ce dimanche ?

19 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Trois rencontres importantes se tiennent ce dimanche 19 octobre, impliquant des clubs tunisiens sur la scène nationale et continentale. Les supporters pourront suivre les matchs à la télévision ou en ligne.

En CAF Confederation Cup, l'Étoile Sportive du Sahel affronte Nairobi United au Ulinzi Sports Complex au Kenya. La rencontre sera diffusée en direct sur les chaînes YouTube de Nairobi United et de l'Étoile Sportive du Sahel, permettant aux fans de suivre l'action depuis n'importe où.

En Ligue 1 tunisienne, deux matchs sont au programme :

Club Sportif Sfaxien - Avenir Sportif de Soliman, diffusé sur Al Wataniya 1, à partir de 15h00 heure locale.

Avenir Sportif de La Marsa - Étoile Sportive de Métlaoui, diffusé sur Al Wataniya 2, à partir de 15h00 heure locale.

