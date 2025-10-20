Madagascar: PRRM à Ambohimanambola - Cap sur une sortie progressive des délestages

La première descente officielle sur terrain du président de la Refondation de la République de Madagascar (PRRM), le colonel Michaël Randrianirina, s'est tenue le samedi 18 octobre, à la centrale électrique d'Ambohimanambola.

Aux côtés des représentants de la jeunesse et des responsables de la Jirama, le PRRM a passé en revue les difficultés qui frappent le Réseau interconnecté d'Antananarivo (RIA). « Beaucoup de problèmes ont été constatés ; certains peuvent être résolus à court terme, d'autres demanderont du temps, mais nous allons chercher à y apporter des réponses », a-t-il indiqué. Selon la délégation officielle, le diagnostic est connu.

Le RIA accuse un déficit de production supérieur à 50 MW alors que la demande dépasse régulièrement 260 MW aux heures de pointe. D'où des délestages quotidiens dans plusieurs quartiers. En effet, les causes se cumulent. Une centrale hydraulique tombée jusqu'à 25% de sa capacité en période d'étiage, des pannes en série sur des centrales thermiques et des tensions d'approvisionnement en carburant, auxquelles s'ajoute le coût élevé de cette filière.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Exemple emblématique, la centrale d'Aksaf Power (60 MW) ne tournait qu'à environ 70% le mois dernier à cause d'un endommagement des moteurs par un fioul lourd de mauvaise qualité.

Renouvelables

Pour atténuer l'impact immédiat, les responsables auprès de la Jirama mettent l'accent sur le solaire. Un programme de 50 MW, dont 30 MW dédiés à la capitale, est en cours. La petite centrale d'Ambatomirahavavy (1,5 MW) devait fonctionner à la fin septembre, tandis qu'Ampangabe (11,5 MW), Ambohidrano Atsinanana (7 MW) et Fieferamanga Imerintsiatosika (9 MW) avancent à des rythmes différenciés.

En parallèle, le renfort thermique de 105 MW se précise. Un premier convoi d'équipements est arrivé de Toamasina à Ambohimanambola, huit autres suivront. La mise en production se fera au fil des installations, sans attendre l'achèvement complet du site, d'après les techniciens. Plus structurant, un projet solaire de 100 MW à Tsarasaotra - 170 000 panneaux et 200 MWh de batteries - est en vue, avec des travaux qui devraient durer environ un an.

Pour le PRRM, l'objectif est de réduire progressivement les délestages jusqu'à leur extinction. Mais la réussite passera par une volonté politique constante, un pilotage rigoureux et la mobilisation du savoir-faire des techniciens afin d'accélérer, enfin, la transition vers les énergies renouvelables.