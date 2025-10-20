Madagascar: Défaire les entraves

L'église FJKM a officiellement investi son président et les responsables centraux de l'église, leurs nouvelles responsabilités après leur élection lors du grand synode qui s'est tenu en août 2025. Dorénavant, cette nouvelle équipe, élue pour un mandat de quatre ans, prend officiellement ses fonctions.

Défaire les entraves

La FJKM entame une nouvelle mandature avec l'investiture selon les pratiques de l'église et de la nouvelle équipe dirigeante. Le pays, lui, entame un nouveau tournant avec l'arrivée au pouvoir de nouveaux dirigeants. Mais faire un parallélisme primaire entre l'Église protestante réformée, et l'Etat, serait peut-être un raccourci. Car si l'une et l'autre cherchent à aller de l'avant, avec leurs objectifs respectifs, les voies et moyens pour y parvenir diffèrent.

Toutefois, à Madagascar, entre l'église ou plus précisément les églises, et l'Etat, c'est une histoire d'amour et de désamour en fonction des affinités et des degrés de frilosité. La FJKM, pour sa part, semble vouloir s'affranchir des entraves pouvant... entraver la réalisation de ses projets d'évangélisation. Des entraves, il y en avait sûrement si l'on se réfère aux propos du président de la FJKM, hier, après avoir été investi aux côtés du bureau central de l'église.

Mention a été faite à des dossiers relégués aux oubliettes lorsqu'il s'agissait d'une demande d'autorisation d'ouverture d'une chaîne de télévision FJKM, alors que d'autres organismes cultuels ayant déposé leurs demandes bien après la FJKM, ont vu leurs démarches aboutir sans problème. Ce n'était pas un clin d'oeil qui a été fait, hier, par le président de la FJKM à l'endroit du nouvel homme fort du pays. C'était un message à lui directement adressé, pour que les entraves soient enfin défaites. Et repartir sur de nouvelles bases.