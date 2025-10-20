Madagascar: FITEFA - Prêt à accompagner le Conseil présidentiel de la Refondation de la République

Le « Fikambanan'ny Teraky ny Faritanin'Antsiranana » adresse ses félicitations au numéro Un du Conseil présidentiel de la Refondation de la République de Madagascar, en la personne du Colonel Michaël Randrianirina et lui souhaite plein succès et sagesse dans l'accomplissement de ses fonctions, suite à son investiture en tant que chef de l'État.

Limites de la décentralisation

Le président du FITEFA, JohnFrince Bekasy, entouré de plusieurs membres de l'association, a tenu un point de presse avant-hier à l'hôtel Sava, aux 67 Ha. À cette occasion, il a fait part de la volonté des natifs du Nord d'accompagner le Conseil présidentiel de la Refondation de la République de Madagascar. En attirant d'ores et déjà l'attention sur les limites d'une décentralisation jugée jusqu'ici « trop centralisée et inefficace sur le terrain ». À son avis, les Districts de la Région SAVA font face à de multiples difficultés, tout particulièrement dans la filière vanille.

Réforme structurelle

Les acteurs locaux dans la filière vanille réclament la libéralisation du marché et la suppression du système d'agrément, considéré comme un frein à la compétitivité et une source d'inégalités entre producteurs. « Il est temps que la gestion de la vanille revienne entre les mains des acteurs du Nord qui connaissent mieux les réalités et la valeur de ce produit », préconise JohnFrince Bekasy. En appelant dans la foulée à une réforme structurelle du secteur conformément au changement institutionnel préconisé par les manifestants qui ont propulsé le Colonel Michaël Randrianirina à la tête de l'État.

Développement du Nord

Le président du FITEFA a également mis en cause le fonctionnement du Conseil national de la vanille (CNV), qu'il estime « déconnecté des producteurs et incapable d'apporter des solutions concrètes ». Il a cité quelques exemples, dont la Maison de la Vanille, toujours inachevée, et l'Université de la Région SAVA, terminée mais pas encore fonctionnelle.

Concernant les 40 millions d'euros destinés au développement universitaire et industriel, Johnfrince Bekasy interpelle les autorités sur « la transparence et l'usage de cette enveloppe financière ». Le FITEFA réitère sa volonté de collaborer avec les institutions de la Transition pour un suivi rigoureux du nouveau système de gouvernance territoriale. « Notre engagement est clair. Il s'agit de contribuer au développement du Nord dans un esprit d'équité et de responsabilité », a conclu le président de l'association des Nordistes.