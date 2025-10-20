Madagascar: Taciano Rakotomanga - « J'attends déjà mon successeur »

Le gouverneur de la région DIANA, Taciano Rakotomanga, est sorti de son silence. Le locataire de la Résidence Place Kabary a tenu un point de presse le jeudi 16 octobre.

Suite aux interrogations de ses concitoyens, il a répondu « Je suis là. Je n'ai pas l'intention de quitter la Région. Je m'occupe des tâches habituelles, car le personnel de la région a besoin de percevoir ses revenus ».

Concernant les injures et dénigrement, le gouverneur de la DIANA a fait savoir qu'il a toujours été ouvert au dialogue même avec ceux qui ne partagent pas ses idées. « Je n'ai aucun problème avec qui que ce soit, contrairement à ce qu'affirment les médisants sur les réseaux sociaux ». Confiant, il est prêt à passer le pouvoir à son successeur.

Ayant occupé le siège de numéro 1 de la partie septentrionale pendant deux ans et sept mois, il se dit prêt à passer le pouvoir à son successeur car il n'a guère l'intention d'y rester éternellement. « J'étais nommé en février 2023 par un décret. Tout ce que j'ai entrepris, je l'ai fait avec amour. J'ai accompli ma mission, alors, j'attends celui ou celle qui me remplacera. C'est ça l'alternance du pouvoir », a-t-il ajouté.

Il a également tenu à préciser le rôle du gouverneur dans le but d'éviter toute interprétation erronée. « Je ne suis jamais intervenu dans les affaires des directeurs régionaux. Je n'avais qu'un seul objectif: le développement local ». En somme, le chef de région souhaite achever son mandat dignement.