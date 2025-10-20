Madagascar: Brigade criminelle - La coordinatrice du TGV et deux députés IRMAR perquisitionnés

Selon les partisans de l'ancien président de la République, Andry Rajoelina, Mirana Razafindrakoto, coordinatrice du parti TGV, a été emmenée hier au bureau de la brigade criminelle avant d'être libérée dans la soirée.

Son domicile a été également perquisitionné, selon Rinah Rakotomanga sur sa page facebook hier soir. Cette interpellation est survenue dans un contexte politique déjà tendu, au lendemain de la chute du régime de Andry Rajoelina.

Dans le même temps, les domiciles d'Augustin Andriamananoro, député Irmar du Ier arrondissement, et de Lanto Rakotomanga, députée Irmar du IVe arrondissement et membre du parti TGV, ont été également perquisitionnés hier en fin d'après-midi. Les forces de l'ordre auraient agi sur la base d'« un ordre de perquisition en bonne et due forme », selon les propres affirmations d'Augustin Andriamananoro.

Ces proches de l'ancien président sont cités, toujours selon leurs déclarations, dans une affaire d'« atteinte à la sûreté intérieure de l'État ». Augustin Andriamananoro, visiblement choqué par la perquisition menée à son domicile, a dénoncé une « pratique inquiétante » et appelé au dialogue. « Les dirigeants doivent s'abstenir de ce genre de pratique », a-t-il déclaré.

L'élu du Ier arrondissement a également souligné que « la perquisition dans les domiciles des députés n'avait pas eu l'aval du Bureau permanent de l'Assemblée nationale ». A noter que le Bureau permanent n'est pas encore constitué à Tsimbazaza à l'exception du président de l'institution. Cette vacance institutionnelle fait suite à la destitution du bureau permanent la semaine dernière, à l'initiative des groupes Irmar, des indépendants et du Firaisankina.