Madagascar: Allée des baobabs - Incendie maîtrisé, le monument naturel n'est pas touché

Un feu s'est déclaré avant-hier vers midi dans un petit village nommé Ankatrafay situé dans la partie nord du site protégé abritant l'Allée des baobabs à Morondava dans la région Menabe.

Il s'est rapidement propagé touchant les zones reboisées du Nord-Ouest et de l'Est. Toutes les parties prenantes dont entre autres, les communautés locales, le gestionnaire de l'aire protégée, la direction régionale du ministère de l'Environnement et du Développement durable et la gendarmerie se sont mobilisées pour éteindre les flammes. Quelques heures après leur intervention, l'incendie est maîtrisé aussi bien dans le hameau d'Ankatrafay, origine du feu, que dans les zones reboisées. En revanche, la célèbre Allée des baobabs est hors de danger car son noyau dur n'a pas été touché par le feu, a-t-on appris de source auprès de l'ONG Fanamby.

Site emblématique

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le ministère de tutelle fait état d'une superficie de 7ha incendiée après évaluation des dégâts. Celle-ci comprend des zones reboisées, des forêts de jujubiers et des pans de savane. En dépit de tout cela, la vigilance de toutes les parties prenantes se poursuit. D'aucuns reconnaissent l'importance de la cohésion et d'une forte collaboration afin de protéger la nature cinq étoiles mais fragile faisant la renommée de la Grande île sur le plan international. Il convient de rappeler que l'Allée des baobabs est un site emblématique qui attire les touristes internationaux.