Madagascar: Tourisme - Les « séjours bien-être » séduisent les voyageurs

Les différents acteurs opérant dans le tourisme se mobilisent en diversifiant leurs offres afin d'attirer les voyageurs provenant des quatre coins du monde à choisir la destination Madagascar.

La Fédération des Hôteliers et des Restaurateurs de Madagascar (FHORM) propose, entre autres, les « séjours bien-être ». Il s'agit notamment d'une expérience conçue pour se ressourcer en favorisant la relaxation, la détente et l'amélioration globale de la santé physique et mentale. Cette offre touristique séduit actuellement les voyageurs en quête d'équilibre entre corps, esprit et nature, a expliqué la Fédération.

Leurs séjours en terre malgache constituent non seulement une évasion dans la nature mais aussi une thérapie douce. En effet, les établissement hôteliers et restaurants peuvent proposer des menus équilibrés tout en promouvant les produits du terroir faisant la renommée de la Grande île sur le plan international pour ne citer que les langoustes, le foie gras, les épices et la vanille ainsi qu'en valorisant l'art culinaire traditionnel.

Types d'activités

Les « séjours bien-être » connus sous une autre appellation « séjours orientés wellness » offrent différents types d'activités. Les séjours spa se concentrent, entre autres, sur les soins de spa, le massage et les traitements de relaxation pour favoriser la détente et la relaxation. La pratique de yoga et de méditation est également en vogue car elle permet d'améliorer la flexibilité, la force et la clarté mentale. Les activités de plein air telles que la randonnée, le vélo et les sports nautiques ou les excursions marines sont également les plus pratiquées par les touristes choisissant ces « séjours bien-être » proposée par les membres de la Fédération des Hôteliers et Restaurateurs de Madagascar.

Expérience holistique

Par ailleurs, les professionnels du tourisme ne ménagent pas leurs efforts pour promouvoir la durabilité dans le cadre du « wellness travel » qualifié de nouvelle philosophie du tourisme. À titre d'illustration, les soins proposés aux clients sont faits à base de produits naturels comme les huiles essentielles à base de plantes aromatiques et médicinales dont la plupart est endémique de Madagascar.

Ils travaillent également en étroite collaboration avec les communautés locales pour la préservation de l'environnement et la conservation de la biodiversité. Leur objectif commun vise à transformer un séjour en expérience holistique afin que les voyageurs puissent garder un souvenir précieux de la destination Madagascar. Il s'agit, en tout, d'une promesse de voyages plus humains, plus conscients, et profondément régénérants.