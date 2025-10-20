Madagascar: Eglise FJKM - Le nouveau président et les responsables centraux, élus au grand synode, officiellement investis hier

Le culte d'action de grâce pour investir officiellement le président de l'église FJKM, le Révérend Dr Zaka Hary Masy Andriamampianina, ainsi que le bureau central et les responsables centraux de cette église s'est tenue, hier, au temple FJKM Ambohimalaza Firaisana Kanana Vaovao.

La nouvelle équipe dirigeante de la FJKM, élue au XXe grand synode qui s'est tenu en août dernier à Tolagnaro, prend officiellement ses fonctions au sein de l'église protestante réformée « Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara », pour un mandat de quatre ans. Investis, hier, au temple FJKM Ambohimalaza Firaisana Kanana Vaovao selon les pratiques de l'église, le nouveau président de la FJKM, les membres du bureau central et les responsables centraux, auront dorénavant à mettre pratique la vision et exécuter le programme décidé au grand synode.

Pour le pasteur Zaka Hary Masy Andriamampianina, le mot d'ordre se résume en deux mots : foi et production. Autrement dit, avoir la foi, et produire aux sens qualitatif et quantitatif du terme, et ce, durant tout le long du mandat.

C'est ainsi que l'église prévoit de concrétiser plusieurs projets sur le plan de l'évangélisation et de consolidation de la foi, mais également sur le plan social et économique, dont les fruits permettront de soutenir financièrement les activités de l'église. Citons entre autres le projet de construction d'un hôpital FJKM, et la dernière étape permettant la commercialisation de l'eau minérale en bouteille produite par l'église.

Le président de la FJKM n'a pas manqué de s'adresser au président de la Refondation de la République de Madagascar, le Colonel Michaël Randrianirina, présent au culte à Ambohimalaza, pour souligner la volonté de l'église à marcher main dans la main avec les instances étatiques dans la refondation du pays, non sans solliciter le soutien de l'Etat dans la concrétisation de projets de la FJKM jusqu'ici restés bloqués.