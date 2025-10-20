Madagascar: Tempête tropicale - Le pays épargné par Chenge

20 Octobre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Recueillis par José Belalahy

Le système actuellement en évolution dans le bassin Sud-Ouest de l'Océan Indien a été baptisé Chenge, hier. La tempête poursuit sa trajectoire à une vitesse moyenne de 16 km/h et a atteint le stade de tempête tropicale modérée. Elle génère des vents d'environ 75 km/h, avec des rafales pouvant atteindre 105 km/h. Le centre de la tempête se situait à environ 2 319 km à l'est-nord-est d'Antsiranana, vers 9 heures locales, hier.

Selon les prévisions du service météorologique national, les conditions atmosphériques devraient rester favorables au maintien du stade de tempête tropicale modérée au cours des trois prochains jours, avant un affaiblissement progressif prévu après cette phase de stagnation.

Dans son bulletin cyclonique, la Direction générale de la météorologie indique qu'aucun risque n'est actuellement prévu pour Madagascar. « La tempête tropicale Chenge ne menace pas Madagascar selon les prévisions », rassure le service météo, tout en invitant les populations des zones côtières, notamment celles des régions Diana et SAVA, à suivre régulièrement les informations météorologiques.

