Madagascar: La tension monte entre le K2HB et les soutiens de la Fédération

Le monde du football malgache est actuellement en ébullition, marqué par une tension palpable entre la Fédération Malgache de Football (FMF) et le Komity Hamerina ny Hasin'ny Baolina Kitra (K2HB). Ce dernier, composé d'anciens joueurs et de dirigeants, exige la démission collective de la FMF, accusant celle-ci de multiples dysfonctionnements. Face à cette contestation et « perturbations », des voix s'élèvent pour défendre la stabilité actuelle du sport roi à Madagascar, craignant un retour aux sanctions internationales.

Samedi dernier, les deux camps ont choisi des terrains distincts pour exprimer leurs positions. Le K2HB a opté pour une manifestation publique et ouverte devant les portes du stade de Mahamasina. Là, ils ont lancé un appel à tous ceux qui estiment que le football malgache est « malade ». Brandissant des pancartes et scandant des slogans, les manifestants ont pointé du doigt plusieurs maux : la corruption dans la sélection de l'équipe nationale, où seuls les enfants ou amis des dirigeants seraient intégrés, la manipulation des arbitres lors des matchs de la Pureplay Football League (PFL), les menaces contre ceux qui osent critiquer la fédération, et un manque flagrant d'attention portée aux jeunes talents. Soutenus par d'anciens joueurs, entraîneurs et présidents de clubs, les membres du K2HB ont été unanimes : ils réclament la démission immédiate et collective de tous les membres de la FMF, ainsi que des présidents des ligues régionales à travers Madagascar. « Il n'y a pas d'exception », ont-ils martelé.

Opposition à la « perturbation »

De l'autre côté, à Andrefan'Ambohijanahary, un rassemblement plus discret mais tout aussi déterminé s'est tenu. Des représentants de divers horizons du football malgache y ont participé : entraîneurs, ligues régionales, responsables d'écoles de football, coachs des équipes de la PFL, jeunes joueurs, dirigeants de clubs et même d'anciennes gloires. Tous unis contre ce qu'ils qualifient de « perturbation » orchestrée par le K2HB et ses alliés.

Raniry, entraîneur de l'AS Fanalamanga, a résumé l'esprit de cette réunion : « Nous avons vu les résultats obtenus par les Barea, et le football malgache est en progression actuellement. Il ne faut plus le perturber ». Les intervenants ont rappelé les risques d'une escalade : si le chaos s'installe à nouveau, Madagascar pourrait subir des sanctions de la FIFA, comme en 2018. À l'époque, ces mesures avaient paralysé le développement du sport national. Aujourd'hui, alors que le football malgache est en pleine ascension, une telle punition internationale serait imméritée, selon eux. Plutôt que la confrontation, ces soutiens de la fédération plaident pour le dialogue.

« S'il y a des problèmes, discutons et échangeons des idées », ont-ils insisté. Cette division met en lumière les fractures profondes au sein du football malgache, entre ceux qui voient dans la FMF un obstacle au progrès et ceux qui craignent que des changements radicaux ne fassent reculer les avancées récentes.