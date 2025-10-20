Afrique: Primes CHAN 2024 - Les Barea payés, mais les montants déçoivent

Les primes des Barea pour le CHAN 2024, réduites pour diverses raisons, suscitent des réactions. Si la FMF défend une répartition équitable saluée par la CAF, d'anciennes gloires comme Lalaina Nomenjanahary expriment leur incompréhension.

Lors d'une déclaration tenue samedi à Anosy, Alfred Randriamanampisoa, président de la Fédération Malgache de Football (FMF), a abordé la question des primes allouées aux Barea pour leur performance au Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) 2024. Selon lui, le montant initial de 1,2 million de dollars (environ 5,2 milliards d'ariary) a été réduit par la Confédération Africaine de Football (CAF) en raison de frais liés aux droits de diffusion télévisée et à l'hébergement de la délégation malgache et divers autres services.

Cette annonce intervient dans un contexte de mécontentement exprimé par certains acteurs du football malgache. Alfred Randriamanampisoa a précisé que les 29 joueurs et l'ensemble du staff technique des Barea ont reçu des primes identiques, s'élevant à 61,7 millions d'ariary chacun. « Nous avons veillé à une répartition équitable, et la CAF a salué notre transparence dans ce processus. Les journalistes peuvent vérifier ces informations », a-t-il déclaré.

Il a également tenu à souligner l'engagement de la FMF : « Nous, à la fédération, faisons tout pour ne pas prendre une part de ces fonds, mais plutôt pour les redistribuer équitablement aux bénéficiaires ». Cependant, cette répartition, bien que validée par la CAF, ne fait pas l'unanimité. Des voix s'élèvent, notamment parmi les anciennes gloires du football malgache, qui remettent en question la gestion des primes et les montants annoncés.

Réactions

Lalaina Nomenjanahary, plus connu sous le nom de Bolida, ancien joueur des Barea, a exprimé son étonnement sur le réseau social Facebook. « Je n'ai jamais entendu parler d'une telle situation ! C'est différent cette fois, ça prête à confusion. Même lors de la CAN à laquelle j'ai participé, je n'ai jamais entendu parler de ça. Est-ce que la CAN et le CHAN sont différents ? Lors du dernier CHAN, il n'y avait pas ce genre de chose, ou alors je me trompe ? », s'est-il interrogé. Ses propos reflètent un sentiment d'incompréhension face aux déductions effectuées par la CAF et à la communication autour des primes.