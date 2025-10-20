Madagascar: Grand Raid de La Réunion - Belles performances des Malgaches !

20 Octobre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Manjato Razafy

Un troisième podium vient enrichir le palmarès des élites malgaches, aux côtés de Haja Nirina et Mamie Andrianirina, respectivement deuxième et troisième de la Mascareignes vendredi.

Engagée sur le Métis Trail (50 km avec 2 500 m de dénivelé), Miora Razanakolona a signé une précieuse troisième place avec un chrono de 7h41min41s. Pensionnaire de Tanora Ti Trail (TTT), elle a su maintenir un rythme soutenu sur ce parcours exigeant, franchissant chaque montée et chaque descente avec une détermination exemplaire. Cette performance récompense son engagement et sa passion pour le trail. Elle n'a pas manqué de remercier son coach, Ferdinand, ainsi que tous ceux qui l'ont soutenue.

Ses coéquipières de TTT, Nambinintsoa Ravaoarisoa et Rindra Randrianantoanina, ont également bouclé la course avec mérite. Nambinintsoa se classe 35e au général et 5e chez les seniors dames, tandis que Rindra termine 96e au général et 10e dans sa catégorie.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Du côté des deux champions de l'Ultra Trail de l'UTOP, leurs résultats sont tout aussi prometteurs. Dans la catégorie féminine, Dina Rabesandratana termine le Trail de Bourbon en 20h04min35s, décrochant une 8e place pour sa deuxième participation. Avine Jeannot Avotraniana, quant à lui, réalise une performance remarquable avec un temps de 15h53min15s, se classant 10e sur 1 230 au scratch, grâce à une dernière partie de course impressionnante. L'association salue fièrement ces performances.

Toujours sur cette course, Jean Nelson Raotozafy s'offre une belle 18e place avec 16h35min43s, tandis que Fredy Rajaonarison signe une solide 29e place en 17h16min21s.

Enfin, sur la redoutable Diagonale des Fous, les trois représentants malgaches ont connu des fortunes diverses. Franckie Ramandimbivonona (M2H) a dû abandonner après 76 km, Ursula Rasoazanamelina a été arrêtée à la barrière horaire après 97 km, tandis que Hanitriniala Razafimbelo est finisher en catégorie M3 F, bouclant les 178 km en 63h40min21s.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.