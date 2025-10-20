Madagascar: Grand Raid de La Réunion - Belles performances des Malgaches !

Un troisième podium vient enrichir le palmarès des élites malgaches, aux côtés de Haja Nirina et Mamie Andrianirina, respectivement deuxième et troisième de la Mascareignes vendredi.

Engagée sur le Métis Trail (50 km avec 2 500 m de dénivelé), Miora Razanakolona a signé une précieuse troisième place avec un chrono de 7h41min41s. Pensionnaire de Tanora Ti Trail (TTT), elle a su maintenir un rythme soutenu sur ce parcours exigeant, franchissant chaque montée et chaque descente avec une détermination exemplaire. Cette performance récompense son engagement et sa passion pour le trail. Elle n'a pas manqué de remercier son coach, Ferdinand, ainsi que tous ceux qui l'ont soutenue.

Ses coéquipières de TTT, Nambinintsoa Ravaoarisoa et Rindra Randrianantoanina, ont également bouclé la course avec mérite. Nambinintsoa se classe 35e au général et 5e chez les seniors dames, tandis que Rindra termine 96e au général et 10e dans sa catégorie.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Du côté des deux champions de l'Ultra Trail de l'UTOP, leurs résultats sont tout aussi prometteurs. Dans la catégorie féminine, Dina Rabesandratana termine le Trail de Bourbon en 20h04min35s, décrochant une 8e place pour sa deuxième participation. Avine Jeannot Avotraniana, quant à lui, réalise une performance remarquable avec un temps de 15h53min15s, se classant 10e sur 1 230 au scratch, grâce à une dernière partie de course impressionnante. L'association salue fièrement ces performances.

Toujours sur cette course, Jean Nelson Raotozafy s'offre une belle 18e place avec 16h35min43s, tandis que Fredy Rajaonarison signe une solide 29e place en 17h16min21s.

Enfin, sur la redoutable Diagonale des Fous, les trois représentants malgaches ont connu des fortunes diverses. Franckie Ramandimbivonona (M2H) a dû abandonner après 76 km, Ursula Rasoazanamelina a été arrêtée à la barrière horaire après 97 km, tandis que Hanitriniala Razafimbelo est finisher en catégorie M3 F, bouclant les 178 km en 63h40min21s.