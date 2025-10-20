Madagascar: UNA - Peinture, danse et musique apaisent l'esprit

Bien que le festival d'art urbain Stritarty ait été annulé au dernier moment à la suite des manifestations sociopolitiques à travers le pays, le groupe réunionnais Graffiti Ensamb, l'association Loko, composée de chorégraphes, et le groupe 201 KG ont tout de même organisé une expression artistique à l'Université d'Antsiranana le vendredi 17 octobre dernier à 9 heures.

« On a quand même décidé de venir pour retrouver nos amis avant tout. C'est la troisième année qu'on vient à Diego. On était là en 2022, nous avons collaboré avec les étudiants de l'Université... Nous avons tissé des liens avec les artistes locaux. Cette année nous avons proposé un travail collectif, alors nous avons entretenu la dynamique pour concrétiser ensemble quelque chose, avec nos outils, c'est-à-dire, la technique en peinture, en danse, en musique...», explique Laurent Kebz.

Cet artiste a laissé sa marque sur les murs de la ville du Varatraza ces trois dernières années. Non seulement il enjolive la localité, mais transporte les habitants dans son monde, une dimension picturale assez particulière. Porter la voix des jeunes universitaires, tel est le but de l'activité. D'ailleurs, c'est l'essence de l'art.

La conjoncture actuelle s'avère dure. Cette fresque murale veut graver le passé, le présent, le futur et surtout l'espoir de la jeunesse malgache. Gérard, étudiant à l'UNA affirme : « cette peinture contient un message fort, à savoir notre revendication. Elle s'adresse à la communauté, aux dirigeants, à tout le peuple ».

Tous ensemble

Étant un moyen d'expression, la danse permet de communiquer. Le corps aussi parle. La chorégraphe professionnelle Chacha et ses amis ont aussi voulu exprimer leur talent afin de manifester leurs sentiments à travers le sixième art. « Le contexte n'a pas été facile pour les étudiants, la population en général. Nous avons trouvé un point de rassemblement », a-t-elle attesté.

« La musique, c'est le bruit qui pense », disait l'écrivain français Victor Hugo. Le collectif 201 KG partage cette optique. Partage, cohésion, la tranquillité de l'esprit sont les objectifs primordiaux des membres sachant qu'ils viennent d'affronter une épreuve, voire une calamité. Entre communication et transformation sociale, l'activité initiée par les artistes des trois disciplines inclue la méditation. La peinture dessine une perspective, la danse dégage le sens, la musique fait naître l'espérance.