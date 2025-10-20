Afrique de l'Est: Muay Thai - 'Battle for Africa' - Olga tombe, Jerry s'accroche à Maurice

Madagascar était représenté lors du circuit professionnel de Muay Thai « Battle for Africa » à l'île Maurice. Si Olga Rasoanirina s'est inclinée aux points, Jerry Edino poursuit l'aventure et vise désormais la ceinture continentale.

Les deux représentants malgaches n'ont pas démérité lors de cette soirée de combats, placée sous l'égide du World Muaythai Council (WMC), fédération mondiale reconnue par le Comité International Olympique. Cette compétition professionnelle a marqué les débuts de Madagascar dans le circuit pro.

Malgré une première sortie en demi-teinte, l'espoir reste permis. Jerry Edino, engagé dans la catégorie des -60 kg, a remporté son duel face au Mauricien Jordan Venpin, disqualifié dès le premier round de trois minutes. Grâce à cette victoire, Jerry décroche son ticket pour le match retour prévu en 2026, cette fois pour la ceinture WMC Africa professionnelle, un titre continental prestigieux dont l'organisation pourrait se tenir sur le sol malgache.

De son côté, Olga Rasoanirina s'est inclinée aux points face à Verne Prinsloo, combattante aguerrie venue d'Afrique du Sud. Une défaite honorable qui n'entame en rien la détermination de la délégation malgache.

Fierté

« C'est une fierté nationale. Nos athlètes ont l'opportunité de porter haut le drapeau malgache sur la scène africaine et mondiale. C'est aussi un moyen de faire reconnaître le potentiel du Muay Thai malgache et d'ouvrir la voie à d'autres compétitions professionnelles dans la région », a souligné Carine Alida Razanajatovo, cheffe de délégation.

Même son de cloche du côté de Gildas André Razanajatovo, directeur technique national :

« C'était un très beau combat et une expérience inoubliable pour notre équipe. Nous avons tout donné et repartons avec beaucoup de fierté et une grande motivation pour la suite. Nous voulons montrer que Madagascar a le niveau, la discipline et la passion pour se hisser parmi les meilleurs », a-t-il ajouté.

Avant les combats, la délégation malgache a également pris part à une formation technique officielle dirigée par Jens Wilke, Chief International Technical Officer du WMC et superviseur du championnat. Cette session visait à renforcer les compétences techniques des participants et à garantir leur conformité aux standards internationaux.