Ile Maurice: MauBank - Fonds propres de Rs 5,2 milliards pour soutenir la croissance

MauBank clôture son exercice financier au 30 juin 2025 avec un profit opérationnel de Rs 1,36 milliard, en hausse de 26 % par rapport à l'année précédente. La banque attribue cette performance à la croissance soutenue de ses revenus et à une gestion prudente de ses activités.

Le produit net bancaire atteint Rs 2,67 milliards, soit une progression de 25 % sur un an, portée par les revenus d'intérêts, qui s'élèvent à Rs 3,01 milliards, et par une marge d'intérêts nette de Rs 1,84 milliard. Les revenus hors intérêts, provenant notamment des commissions et des opérations de change, totalisent Rs 909 millions.

Sur le plan du financement, les dépôts ont augmenté de 21 %, atteignant Rs 50,8 milliards, tandis que le portefeuille de prêts a progressé de 23 %, pour s'établir à Rs 31,1 milliards. MauBank souligne que ces évolutions reflètent son modèle centré sur le soutien aux secteurs productifs de l'économie. L'actif total de la banque s'élève désormais à Rs 57,6 milliards, en hausse de 19 % sur un an. Malgré des provisions pour dépréciation de Rs 447 millions contre Rs 228 millions l'année précédente, le bénéfice net après impôt atteint Rs 828 millions. Avec un ratio de solvabilité de 16,5 %, MauBank reste bien au-dessus du seuil réglementaire de 12,5 %, attestant d'une assise financière solide.

Pour le chief executive officer (CEO) Vishuene Vydelingum, ces résultats confirment la pertinence de la stratégie de la banque et sa capacité à maintenir une croissance équilibrée. Il souligne également la consolidation du bilan, la diversification des revenus et l'accent mis sur la digitalisation et la finance durable. Selon lui, le renforcement des fonds propres, désormais à Rs 5,2 milliards, soutiendra les initiatives de croissance inclusive et d'innovation dans les services bancaires. De son côté, le président par intérim du conseil d'administration, Ramanaidoo Sokappadu, a réaffirmé la volonté de MauBank de poursuivre cette dynamique de croissance tout en contribuant au développement durable de l'économie du pays.