Ile Maurice: Chenge poursuit sa route vers l'ouest

La tempête tropicale modérée Chenge maintient son intensité alors qu'elle se déplace vers l'ouest à une vitesse d'environ 15 km/h, selon le dernier bulletin de perspective cyclonique émis à 15 h 30 ce lundi 20 octobre par les Mauritius Meteorological Services (MMS).

Les conditions environnementales restent favorables à un renforcement du système au cours des prochains jours. Chenge devrait ainsi continuer à s'intensifier et s'approcher d'Agaléga à partir de mercredi 22 octobre.

À ce moment, le temps sur l'île deviendra progressivement nuageux et venteux, avec des averses orageuses. La mer s'annonce agitée à forte, avec des conditions particulièrement dangereuses en haute mer.

Les services météorologiques soulignent toutefois que les prévisions numériques au-delà de trois jours comportent une marge d'incertitude importante. Les MMS assurent un suivi rapproché de l'évolution de la tempête et publieront des mises à jour au fur et à mesure que de nouvelles informations seront disponibles.