Ile Maurice: Le public invité à commenter le Plan national d'intervention en cas de marée noire

Après la marée noire du MV Wakashio survenue à Pointe-d'Esny le 25 juillet 2020, le ministère de l'Environnement, de la Gestion des déchets solides et du Changement climatique annonce une consultation publique sur la mise à jour récente du Plan national d'intervention (PNI) en cas de déversement d'hydrocarbures.

Cette initiative s'inscrit dans l'engagement du gouvernement à la transparence et une gouvernance inclusive, visant à protéger les précieuses ressources côtières et marines de la république de Maurice contre la menace de pollution marine.

Le ministère invite donc le grand public - communautés locales, organisations environnementales, ONG et personnes intéressées - à examiner le document et à donner leur avis. Les contributions sont essentielles pour garantir la pertinence, la solidité et l'adaptation du PNI aux réalités environnementales locales. Une version numérique du PNI est disponible sur le lien https://environment. govmu.org/.../DRAFT%20 National%20Oil... Les observations écrites doivent être envoyées à menv@ gov.mu.org au plus tard le 31 octobre 2025.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Conformément aux dispositions de l'Environment Act de 2024, ce PNI décrit les protocoles opérationnels, institutionnels et d'intervention nécessaires pour réduire les impacts environnementaux et garantir une réponse rapide et coordonnée en cas de déversement d'hydrocarbures. Le ministère de l'Environnement attend avec intérêt de recueillir des points de vue précieux afin de garantir l'efficacité du PNI en cas de déversement d'hydrocarbures. Pour plus de renseignements, il faut appeler le 203 62 00.