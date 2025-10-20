Ile Maurice: Le public invité à commenter le Plan national d'intervention en cas de marée noire

20 Octobre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Mahen Chitamun

Après la marée noire du MV Wakashio survenue à Pointe-d'Esny le 25 juillet 2020, le ministère de l'Environnement, de la Gestion des déchets solides et du Changement climatique annonce une consultation publique sur la mise à jour récente du Plan national d'intervention (PNI) en cas de déversement d'hydrocarbures.

Cette initiative s'inscrit dans l'engagement du gouvernement à la transparence et une gouvernance inclusive, visant à protéger les précieuses ressources côtières et marines de la république de Maurice contre la menace de pollution marine.

Le ministère invite donc le grand public - communautés locales, organisations environnementales, ONG et personnes intéressées - à examiner le document et à donner leur avis. Les contributions sont essentielles pour garantir la pertinence, la solidité et l'adaptation du PNI aux réalités environnementales locales. Une version numérique du PNI est disponible sur le lien https://environment. govmu.org/.../DRAFT%20 National%20Oil... Les observations écrites doivent être envoyées à menv@ gov.mu.org au plus tard le 31 octobre 2025.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Conformément aux dispositions de l'Environment Act de 2024, ce PNI décrit les protocoles opérationnels, institutionnels et d'intervention nécessaires pour réduire les impacts environnementaux et garantir une réponse rapide et coordonnée en cas de déversement d'hydrocarbures. Le ministère de l'Environnement attend avec intérêt de recueillir des points de vue précieux afin de garantir l'efficacité du PNI en cas de déversement d'hydrocarbures. Pour plus de renseignements, il faut appeler le 203 62 00.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.