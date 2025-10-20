Tunisie: Tunis - Démantèlement d'un réseau de trafic de cocaïne à Sidi Hssine

19 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Les agents de la brigade de police judiciaire de Sidi Hssine ont réussi à démanteler un réseau spécialisé dans le trafic de cocaïne opérant dans la capitale, selon une source sécuritaire citée par Diwan FM.

Lors de l'opération, les forces de l'ordre ont saisi une quantité de cocaïne ainsi que des sommes d'argent issues du commerce de drogue.

Après consultation du parquet près le tribunal de première instance de Tunis 2, ce dernier a ordonné la garde à vue des suspects et l'ouverture d'une enquête en vue de leur présentation devant la justice.

