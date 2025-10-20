Le mot d'ordre de Mohamed Ali Nafkha en prévision du match face au représentant kényan est on ne peut plus clair : se mettre à l'abri dès la manche aller pour sereinement négocier le retour.

Au fur et à mesure que l'on avance dans la compétition africaine interclubs, il est nécessaire de négocier au mieux possible le match aller, surtout s'il intervient à l'extérieur.

Il faudra donc maximiser ses chances dès maintenant en terre kényane. Ce faisant, en prélude du match d'aujourd'hui, volet dispositions individuelles, l'attaquant sénégalais, Alassane Diao, a dégraissé, le milieu défensif, Chouchane est toujours aussi déterminé malgré un temps de jeu réduit, le trio de gardiens de buts Ben Hassen, Raed Gazzeh et Landolsi est à l'unisson et le revenant Mohamed Amine Ben Amor monte en gamme. Cependant, coach Nafkha doit aligner son meilleur onze possible pour ne pas revivre la même fin de match que lors du match face à Ahli Wad Medani.

Pour un bloc homogène

Nafkha va donc devoir s'atteler à mettre en place une équipe homogène et équilibrée pour damer le pion aux Kényans chez eux. Au poste de gardien de but, Sabri Ben Hassen, globalement solide dans sa surface de réparation, devrait débuter. En défense centrale, l'international kényan Alphonse Omija sera associé à Nessim Hnid. Sur les côtés à présent, l'équipe compte sur Slah Ghedamsi et Najeh Ferjani, quoiqu'il reste l'option Naouali plus expérimenté et aguerri, s'il est rétabli.

Au milieu de terrain, Adem Ouertani commence à s'imposer aux côtés de Fadi Ben Choug et Noureddine Al Qalib. Khadhraoui, Bouslama et Ben Maazouz peuvent, quant à eux, être lancés, en fonction de l'intérêt de défendre ou d'attaquer. En attaque, il y a l'embarras du choix avec Rayan Anan en forme olympique, Aouani expérimenté et le duo Senghor-Diao en ballottage, sans oublier les cartes Cristo et Chaâbani.

Enfin, notons que parmi les joueurs qui vivent une situation délicate, l'ancien Béjaois, Maher Ben Sghaier, risque de ne pas faire long feu à l'Etoile, au même titre que Baayou qui tarde à revenir au premier plan et Houssem Dagdoug qui semble ailleurs... Ces trois joueurs ont ainsi écopé de sanctions disciplinaires, comme quoi, quel que soit le nom du joueur à l'ESS, la discipline prime sur toute autre considération.