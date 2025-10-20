Tunisie: L'ambassade de France au pays rappelle les nouvelles procédures d'entrée et sortie de l'espace Schengen

L'ambassade de France en Tunisie a publié ce dimanche 19 octobre 2025 un rappel sur les nouvelles procédures d'entrée et de sortie de l'espace Schengen, qui sont entrées en vigueur depuis le 12 octobre 2025. Ce dispositif, appelé Système Européen d'Entrée/Sortie (EES), automatise l'enregistrement des passages aux frontières et remplace le tampon manuel des passeports.

Le système collecte automatiquement des informations telles que la date, l'heure et le lieu d'entrée ou de sortie, ainsi que la durée autorisée du séjour. Ces données sont conservées dans une base sécurisée de l'Union européenne, dans le but de renforcer la sécurité, lutter contre l'immigration irrégulière et optimiser la gestion des frontières extérieures.

Selon l'ambassade, ces nouvelles règles concernent tous les voyageurs non-européens, y compris les ressortissants tunisiens. Les procédures de contrôle sont désormais automatisées à l'arrivée et au départ, et aucune démarche supplémentaire n'est requise par les voyageurs.

Cependant, certains observateurs soulignent que cette automatisation pourrait poser des défis en matière de protection des données personnelles et de gestion des flux de passagers, nécessitant une adaptation continue des infrastructures et des pratiques aux frontières.